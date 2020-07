Schaala. Die Heimatstube in Schaala hat am Wochenende geöffnet.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Einladung in die Heimatstube Schaala

Am Sonntag, 5. Juli, ist das kleine Museum der Heimatstube Schaala im Gebäude der ehemaligen Porzellanfabrik für interessierte Besucher in der Zeit von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.

In dem Raum befinden sich neben historischen Fotos, Plakaten und Schildern so manche Erinnerungsstücke an die einstmals gut aufgestellte Porzellanfabrik sowie zur Ortsgeschichte. Darunter sind auch Stücke aus der Zeit, in der das Gebäude als Kriegsgefangenlager diente.

Heute befinden sich hier Wohnungen, das Haus gilt als Beispiel für ökologisches Bauen.