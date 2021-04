Engagiert gegen Ängste in Rudolstadt

Rudolstadt. Mitarbeiter von Stadtverwaltung und Theater Rudolstadt helfen im Testzentrum am Markt.

Bereits seit 7. April unterstützen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Rudolstädter Stadtverwaltung sowie des Theaters Rudolstadt ehrenamtlich die Kolleginnen des Corona-Test-Zentrums am Markt 8 in Rudolstadt. Dort erfassen sie die Anmeldedaten, sie reinigen und desinfizieren Oberflächen oder koordinieren den Einlassdienst.

Eine von ihnen ist Nicole Alsleben, die sonst im Organisationsteam des Rudolstadt-Festivals beschäftigt ist, das pandemiebedingt abgesagt werden musste: „Als die Anfrage kam, war es für mich selbstverständlich, hier ehrenamtlich auszuhelfen und die Kolleginnen zu unterstützen. Die Menschen, die ins Testzentrum kommen, sind dankbar über jede Hilfe beim Ausfüllen der Formulare oder wenn wir ihnen Unsicherheiten und Ängste nehmen können.“

Im Awo-Testzentrum sind sowohl Rachen- als auch Nasentests möglich. Innerhalb von zehn Minuten erhält man sein Ergebnis. „Bis es soweit ist, können die Getesteten den schönen Hof hinter dem Haus besichtigen“, wirbt Nicole Alsleben für die Nutzung des Angebots. Diesem folgen bereits bis zu 90 Personen am Tag.

Für Odette Bauer, der Leiterin der Testzentrums, ist die hohe Zahl an Tests eine Bestätigung für das Engagement der Beteiligten: „In Rudolstadt hat ein Testzentrum in der Mitte der Stadt gefehlt. Bis zum 22. April wurden bereits 659 Tests durchgeführt, davon 657 negativ. Ich freue mich, dass uns sowohl Stadtverwaltung als auch Theater unterstützen“, so Bauer. Jeweils montags und freitags von 9 bis 17 Uhr und mittwochs von 8 bis 17 Uhr werden Tests für Bürgerinnen und Bürger kostenfrei angeboten.

Aus der Stadtverwaltung halfen bisher in ihrer Freizeit neben Nicole Alsleben auch Alexander Bernhardt, Annelie Carslake, Claudia Henniger, Ilona Frost, Marina Lusche, Maximilian Merkel, Petra Rottschalk, Karin Ströming und Petra Wittekind bei der Vorbereitung und Durchführung der Tests. Ein weiterer Kollege, Steffen Henkel, unterstützt seit Mitte März das Testzentrum des DRK in der Breitscheidstraße.

Mitarbeiter des Rudolstädter Theaters, das derzeit weder Stücke noch Konzerte aufführen darf, waren in den vergangenen Monaten mehrfach helfend in Sachen Corona tätig geworden. So entstanden im vorigen Jahr in der Schneiderei des Thetaers Hunderte Stoffmasken, außerdem halfen Schauspieler und Musiker beim Einlassdienst in den Thüringen-Kliniken in Saalfeld und Rudolstadt.

Corona-Testzentrum Markt 8, Rudolstadt; geöffnet Mo und Fr 9-17 Uhr, Mi 8-17 Uhr; weitere Testzentren gibt es in Rudolstadt beim DRK in der Breitscheidstraße und in der Glocke, in der Jenaischen Straße 1, wo der Diakonie-Verein ebenfalls unlängst ein Corona-Bürgertestzentrum eröffnet hat.