Erneut „falsche Spendensammler“ vor Einkaufsmärkten unterwegs

Bereits am Montag hat die Polizei in Saalfeld-Rudolstadt vor sogenannten falschen Spendensammlern vor Einkaufsmärkten gewarnt . Erneut seien nun am Dienstagmittag am Kaufland sowie am Edeka in Rudolstadt falsche Spendensammler unterwegs gewesen, teilt die Polizei mit.

Insbesondere eine Frau, welche von der Polizei als südländischer Typ mit langen, braunen Haaren beschrieben wurde, rückte wiederholt in den Fokus. Nachdem sich eine zufällig anwesende Polizistin, die privat unterwegs war, als Polizistin zu erkennen gab, flüchtete die Betrügerin jedoch und blieb verschwunden. Allerdings ließ sie die „Spendenliste“, auf der mehrere betrügerische Einnahmen standen, zurück.

Wer vermutet, falsche Spendensammler beobachtet zu haben, solle unverzüglich die zuständige Polizeidienststelle informieren. Dabei solle möglichst genau Ort, eine Personenbeschreibung der Verdächtigen sowie mögliche, genutzte Fahrzeuge genannt werden, teilt die Polizei mit. Die möglichen Täter sollten nicht direkt angesprochen werden, da die Verdächtigen aggressiv oder handgreiflich werden könnten oder unerkannt flüchten, sodass eine Identitätsfeststellung durch die Polizei unmöglich wird.

Jedoch können andere Personen, die im Begriff sind, einen Geldbetrag zu spenden, auf die Betrugsabsichten aufmerksam gemacht werden.