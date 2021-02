Erster Schultag in Rudolstadt: Willkommensgruß auf jedem Platz

Rudolstadt. Auch in Rudolstadt starteten die Grundschulen wieder nach der Corona-Pause. Wir waren an der Fröbelschule dabei.

„Ich würde dich so gerne mal drücken, aber ich weiß, das geht gerade nicht“, so wurde Klassenlehrerin Ines Böhm am Montagmorgen von einer ihrer Schülerinnen begrüßt. Es ist der erste Schultag nach der Schließung am 16. Dezember.