Der ehemalige Landrat Werner Thomas, hier an der Lok-Drehscheibe in Probstzella, wechselt die Partei.

Ex-Landrat von Saalfeld-Rudolstadt wechselt in AfD-Fraktion

Rudolstadt/Saalfeld Blitzwechsel nach Streit in der CDU-Fraktion sorgt für neue Mehrheitsverhältnisse im wichtigsten Ausschuss des Kreistages

Mit Ex-Landrat und CDU-Urgestein Werner Thomas hat eine der schillerndsten Figuren im Kreistag Saalfeld-Rudolstadt in dieser Woche die Seiten gewechselt. Die Fraktion der AfD im Kreistag habe zur Kenntnis genommen, dass der ehemalige Landrat die CDU-Fraktion verlassen hat. „Wir begrüßen ihn als nunmehr elftes Mitglied unserer Fraktion", wird die AfD- Fraktionsvorsitzende Brunhilde Nauer in einer kurzen Pressemitteilung zitiert.

Während der 67-jährige Rudolstädter, der von 1990 bis 1994 Landrat des Kreises Rudolstadt und nach der Gebietsreform bis zum Jahr 2000 des neu entstandenen Landkreises Saalfeld-Rudolstadt war, zunächst nicht für eine Stellungnahme zu erreichen war, bedauerte CDU-Kreischef Steffen Kania den Entschluss von Werner Thomas. Er sei "menschlich enttäuscht" und habe den Rudolstädter stets fachlich geschätzt, so Saalfelds Bürgermeister. Nicht zu übersehen gewesen sei allerdings "eine schleichende Entfremdung über einen längeren Zeitraum, vor allem in inhaltlichen Fragen", so der Kreisvorsitzende der Union. Thomas habe viele Dinge im Alleingang forciert und die Konfrontation auch dort gesucht, wo sie nicht immer angebracht war.

Nach Informationen dieser Zeitung gab eine Fraktionssitzung der CDU am Montag den Ausschlag. Dort sollte Thomas seinen Platz im Kreisausschuss zugunsten des Fraktionsvorsitzenden Andreas Krauße räumen und zukünftig als Stellvertreter von Kania im wichtigsten Ausschuss des Kreistages nur noch Ersatzmann sein. Dies sieht auch ein Beschlussantrag der CDU-Fraktion für die Kreistagssitzung im Mai vor. Die Aussprache endete offenkundig im Streit und mit dem seit Dienstag amtlichen Austritt von Werner Thomas aus der Fraktion.

Sein Blitzwechsel zur AfD bringt nun mindestens im Kreisausschuss eine Veränderung der Mehrheitsverhältnisse mit sich. Weil die CDU nun im Kreistag nur noch über zehn Mandate verfügt und die AfD über elf, wechselt einer von zwei Ausschusssitzen von der CDU zur AfD. Wer diesen einnehmen wird, darüber darf heftig spekuliert werden. Die restlichen vier Sitze nehmen Landrat Marko Wolfram (SPD) sowie je ein Mitglied der Fraktionen SPD/Grüne/BI, Bürger für den Landkreis und Die Linke ein. Auch im Jugendhilfeausschuss verliert die CDU einen Sitz.

Werner Thomas, der bis zur Wende als promovierter Ingenieur im Saalfelder Verpackungsmittelwerk tätig war, machte nach 1989 schnell politisch Karriere und galt als einer der Hoffnungsträger der CDU im Südosten Thüringens. Nach zwei gescheiterten Abwahlanträgen gegen ihn als Landrat, die im Zusammenhang mit überhöhten Chefarztgehältern am Rudolstädter Krankenhaus standen, verlor er im Jahr 2000 die Stichwahl gegen SPD-Landratskandidatin Marion Philipp. Danach saß er zwar viele Jahre noch als Polit-Rentner im Kreistag und im Stadtrat Rudolstadt, kam aber politisch nicht mehr wirklich zum Zuge. Stattdessen gab es schon mal Anträge von ihm, für die er am Ende als einziges Kreistagsmitglied stimmte.

Von den Weggefährten der 1990er Jahre ist einer der damals Jüngsten, Andreas Krauße, heute Fraktionschef der CDU. Auch er zeigt sich enttäuscht vom Seitenwechsel des Ex-Landrates. "Wir haben Dr. Thomas damals in schwieriger Zeit die Treue gehalten und bei den Abwahlverfahren für ihn gekämpft, auch wenn wir nicht immer seiner Meinung waren", erinnert der heutige AWO-Kreisvorsitzende.