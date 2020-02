Ein Radfahrer ist bei einem Überholmanövers in Saalfeld von einem Transporter verletzt worden. (Symbolbild)

Saalfeld. Ein Transporter hat in Saalfeld beim Überholen einen Radfahrer gestreift und dabei verletzt. Die Polizei sucht Zeugen.

Fahrradfahrer in Saalfeld von Transporter zum Fall gebracht

Ein 75 Jahre alter Radfahrer ist am Dienstag in Saalfeld von einem Transporter gestreift worden und verletzte sich dadurch. Wie die Polizei mitteilte, sei der Radfahrer gegen 10.30 Uhr im Kreisverkehr am Darrtor von dem Transporter überholt worden, der ihn dabei touchierte.

Der Radfahrer stürzte und verletzt sich leicht. Der Fahrer des weißen Transporters fuhr davon. Die Polizei bittet Zeugen, die etwas zum Unfallverursacher sagen können oder den Unfall beobachtet haben, sich zu melden.