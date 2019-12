“Fakt“ kritisiert: Pferdeblut für Hormon-Gewinnung in Meura

Im Haflinger-Gestüt Meura wird trächtigen Stuten Blut abgenommen, um daraus ein Hormon für die Schweinezucht zu gewinnen. Das geht aus einem Bericht des ARD-Magazins „Fakt“ hervor, der am Dienstagabend ausgestrahlt wurde. In der Sendung bestätigt Gestüts-Inhaberin Anke Sendig, dass auf dem Gestüt seit vielen Jahren Blut gewonnen wird. Man gewinne ein Serum, das einer Pharmafirma für die Gewinnung des Hormons PMSG (Pregnant Mare Serum Gonadotropin) verkauft wird.

„16 Liter Vollblut“ pro Woche und Tier

Die Phase der Blutgewinnung bei bis zu 100 trächtigen Stuten beginne wieder Mitte nächsten Jahres, heißt es in dem Bericht. In dem Beitrag ist zu sehen, wie die Gestüts-Inhaberin eine Kanüle zeigt, mit der das Blut abgezapft wird. „Die Blutentnahme erfolgt vier Mal in der Woche jeweils vier Liter“, erklärt Anke Sendig vor laufender Kamera. Und weiter: „Wenn alles schick ist, alles gut, alles normal, sind das 16 Liter Vollblut, die entnommen werden.“ Diese Menge sei anhand des Körpergewichtes der Pferde ausgerechnet worden. Nach der Entnahme werde den Tieren die roten Blutkörperchen wieder zugeführt; ihre Stuten litten unter der Blutentnahme nicht.

Anke Sendig erklärt in der Fakt-Sendung weiter, ihre liege für die Blutentnahme an den trächtigen Stuten keine Genehmigung vor: „Weil keine Genehmigung erforderlich ist.“ Der Herstellungsprozess unterliege keiner Genehmigungspflicht. Der Fakt-Sendung zufolge bestätigt das Veterinäramt des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt diese Aussage. Wörtlich habe das Landratsamt mitgeteilt: „Der Gesetzgeber hat dies nicht vorgesehen. Dementsprechend ist es weder erforderlich noch möglich eine Genehmigung zu erteilen.“

Vor Ort in Meura wird in der ARD-Sendung auch der Tierschützer York Ditfurth von der Organisation „Animal Welfare Foundation“ zitiert. Ditfurth hatte „Fakt“ zufolge bereits in Sachen PMSG ein „Millionen-Geschäft mit südamerikanischen Stuten“ aufgedeckt. Eine Blutentnahme für PMSG in Deutschland verstoße gegen das Tierschutzgesetz. „Die bundesweit gültigen Leitlinien zum Schutz von Pferden bei der Blutentnahme sagen klipp und klar: Eine Stute, die tragend ist … der darf kein Blut abgenommen werden“, sagt Ditfurth in der Sendung.

Bei „Fakt“ kommt zu Meura auch der agrarpolitische Sprecher der Grünen-Bundestagsfraktion, Friedrich Ostendorff, zu Wort. „Es kann doch nicht sein, dass ein Kreisveterinäramt eigenmächtig sagt: Das ist nicht genehmigungspflichtig“, erklärte Ostendorff in der Sendung. PMSG sei ein derart sensibeles Thema, „dass ich grundsätzlich erwarte, dass hier ein Genehmigungsverfahren läuft“.

„Meiner Ansicht ist das illegal“

Als „grundsätzlich genehmigungspflichtig“ schätzt „Fakt“ zufolge auch das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft den Fall Meura ein. Es habe „Fakt“ mitgeteilt, „seit September befinde man sich in der Prüfung“, wie es in dem Bericht heißt. Aber offenbar blieb das von Julia Klöckner (CDU) geführte Ministerium eine Regelung bislang schuldig. Schon im Jahr 2016 hätten die Länder vom Bundesministerium einen Bericht gefordert, ob in Deutschland Blutentnahmen stattfinden können. Ostendorff wörtlich: „Ich bin ziemlich entsetzt, dass seit 2016 nichts passiert ist.“ Der Tierschützer Ditfurth ergänzte dazu, die Blutentnahme in Meura „befindet sich in einer rechtlichen Grauzone“. Und: „Meiner Ansicht ist das illegal.“

Der Bericht endet mit dem Satz, das zuständige Ministerium in Thüringen habe angekündigt „die Causa Meura“ fachlich und rechtlich zu prüfen. Dem Thüringer Sozialministerium, das für das Landesveterinäramt zuständig ist, liegt auch ein Fragenkatalog dieser Redaktion vor. Auch vom Kreis-Veterinäramt steht eine Antwort zu einer Anfrage dieser Redaktion aus.

„Die Gesundheit unserer Tiere ist das höchste Ziel“

Roswitha Ernst, Sprecherin des Gestüts in Meura, verwies gegenüber dieser Redaktion auf eine Stellungnahme zur Fakt-Sendung auf der Internet-Seite des Gestüts. Da heißt es: „Neben Zucht, Ausbildung, Stutenleistungsprüfung, Reit- und Fahrtourismus, Lehrgängen und Lehrausbildung gehört die Entnahme von Blut als Rohstoff für die Gewinnung von PMSG zu den wirtschaftlichen Standbeinen des landwirtschaftlichen Betriebes.“ Und weiter: „PMSG ist ein natürlicher Wirkstoff für die Brunstsynchronisation in gut geführten mittelständigen Schweinezuchtbetrieben.“ Es gehe um „gezielte Fortpflanzungssteuerung“. Forschungs- und Entwicklungsprojekte zum Thema PMSG und Blutentnahmesystemen mit Beteiligung des Gestüts Meura „wurden seit 2007 betrieben und im Internet, auf unserer Homepage und im Betrieb während der gesamte Projektlaufzeit öffentlich dargestellt“. Die Serumgewinnung als Rohstoff für die Wirkstoffherstellung sei nicht als Tierversuch einzustufen und daher weder anzeige- noch genehmigungspflichtig, heißt es. Dieser Rechtsauffassung seien auch „alle hierfür zuständigen Thüringer Behörden“. Das Gestüt weiter: „Die Gesundheit unserer Tiere und Einhaltung aller Tierwohlkriterien ist das höchste Ziel des Unternehmens und aller Mitarbeiter.“