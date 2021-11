Faschingsauftakt in Bad Blankenburg und weiteren Orten

Bad Blankenburg Die Fröbelstadt sieht am Sonnabend einen Marktplatz voller Narren

Narren an die Macht, hieß es in Bad Blankenburg am Samstag. Endlich durften Kostüme, Pappnasen und Kappen wieder an die Luft und mit viel Brimborium wurde die fünfte Jahreszeit standesgemäß eingeläutet. Für farbenprächtige Optik sorgte das fröhliche Narrentreiben auf dem Marktplatz. Mit im Boot war auch eine Abordnung der Verantwortlichen des organisierten Frohsinns aus Königsee. Der Anfang ist gemacht, wie es weitergeht, steht allerdings noch in den Sternen.

