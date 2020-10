Fast 100 Temposünder - Hütte abgebrannt - Reichsmark und Briefmarken gestohlen

Mehr als 50 Temposünder bei Unterwellenborn

Am 11. Oktober wurden auf der B281 / Ortsumfahrung Unterwellenborn die Geschwindigkeit kontrolliert. Hier wurden insgesamt 52 Verstöße festgestellt. Dabei gab es 39 Verwarnungen und 13 Bußgelder sowie bei vier Fahrverboten. Der unrühmliche Spitzenreiter war mit 148 km/h bei erlaubten 80 km/h unterwegs. Diesen erwarten nun mindestens ein Fahrverbot von zwei Monaten, eine Geldbuße von 440,- Euro und zwei Punkte.

Fast doppelt so schnell als erlaubt - Mehr als 40 Temposünder

Am 10. Oktober wurden in der Rudolstädter Straße in Bad Blankenburg Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Hier wurden insgesamt 42 Verstöße festgestellt. Diese unterteilten sich in 37 Verwarnungen, 5 Bußgeldanzeigen und einem Fahrverbot. Der unrühmliche Spitzenreiter war mit 90 km/h bei erlaubten 50 km/h unterwegs. Diesen erwarten nun mindestens ein Fahrverbot von einem Monat, eine Geldbuße von 160,- Euro und zwei Punkte.

Bücher, Münzsammlung, Briefmarkensammlung und Reichsmark gestohlen

Unbekannte Täter hebelten das Tor einer Garage im Rudolstädter Kopernikusweg auf und entwendeten alte Bücher, eine Münzsammlung, eine Briefmarkensammlung, einen Globus und Reichsmark. Hinweise erbittet der Inspektionsdienst Saalfeld (Telefon: 03671 56 0, E-Mail: id.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de), sowie jede andere Polizeidienststelle.

Gartenhütte abgebrannt

Am Sonntagabend brannte die Gartenhütte eines 59-Jährigen in Probstzella komplett nieder. Die Schadenshöhe wird auf ca. 15.000 Euro geschätzt. Zur Brandursache werden weitere Ermittlungen geführt.

Weitere Meldungen der Polizei für Ostthüringen