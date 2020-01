Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Fast 30 Fahrer zu schnell bei Könitz

Eine Tempokontrollen aufgrund von Bürgerhinweisen führt die Polizei in der Bergmannsstraße in Könitz am Donnerstag durch. In 3,5 Stunden wurden über 170 Fahrzeuge gemessen, wovon bei 28 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt wurden.

Die Höchstgeschwindigkeit betrug 77 km/h, erlaubt waren 50 km/h. Überwiegend wurden Verstöße im Verwarngeldbereich geahndet, ein Fahrer muss mit einem Bußgeldverfahren rechnen.