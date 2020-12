Fast 300 aktive Coronafälle im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt

Das Institut für Medizinische Mikrobiologie am Universitätsklinikum Jena untersucht Proben auf das Coronavirus

Weiterhin keine Entspannung gibt es in Sachen Coronavirus im Landkreis. Im Gegenteil: Binnen vier Wochen sind inzwischen 18 Personen im Zusammenhang mit der Lungenkrankheit verstorben. Die Thüringen-Kliniken mussten wegen der Vielzahl der Patienten eine fünfte Pandemiestation eröffnen; diesmal am Standort Pößneck.

Mit Stand vom Mittwoch, 2. Dezember, wurden nach Angaben des Landratsamtes 285 aktuell Positiv-Getestete gemeldet. 966 Personen sind in Quarantäne. In den Thüringen-Kliniken in Saalfeld und Rudolstadt befinden sich 51 Personen instationärer Behandlung. Der Sieben-Tage-Index des Robert-Koch-Institutes für den Landkreis liegt bei 177 Fällen pro 100.000 Einwohnern.

Insgesamt sind laut Landratsamt fünf Kindergärten, 13 Schulen, drei Pflegeeinrichtungen, zwei Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen und die Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber in Rudolstadt von positiven Tests und damit verbundenen Quarantänen betroffen.

Ortsübersicht der Covid-19-Fälle im Kreis Saalfeld-Rudolstadt

Stadt Bad Blankenburg: 22

Stadt Leutenberg: 7

Stadt Rudolstadt: 88

Stadt Saalfeld 89

Uhlstädt-Kirchhasel: 11

Unterwellenborn: 22

Königsee: 11

VG Schiefergebirge: 17

VG Schwarzatal: 18