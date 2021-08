Fehlende Schulleiter in Saalfeld-Rudolstadt werden Thema im Landtag

Saalfeld/Erfurt. Fehlende Schulleiter in Königsee und Gorndorf: Jetzt ist das Problem im Thüringer Landtag angekommen.

Kurz vor den Sommerferien thematisierte der Saalfelder Landtagsabgeordnete Maik Kowalleck (CDU) die unbesetzten Schulleiterstellen im Landkreis Saalfeld Rudolstadt in einer Landtagssitzung. Elternvertreter des Gymnasiums Königsee und der Regelschule Gorndorf waren auf den Abgeordneten zugekommen und hatten die schwierige Situation an den Schulen dargelegt. Daraufhin sprach Kowalleck den Thüringer Bildungsminister Helmut Holter in seiner Landtagsrede direkt an und verdeutlichte die Situation im Landkreis.

„Den Schulleitern und ihren Stellvertretern kommt eine Schlüsselrolle zu. Umso mehr, da sie in den vergangenen Jahren immer mehr Aufgaben erhalten haben, sei es durch den gemeinsamen Unterricht mit behinderten Kindern, die Integration von Mädchen und Jungen mit Migrationshintergrund oder durch Probleme mit einem schwierigen sozialen Umfeld und nicht zuletzt durch die Herausforderungen in Zeiten der Corona-Pandemie. Es kann nicht sein, dass das Schulschiff ohne Kapitän gesteuert werden soll. Hier ist der Schiffbruch vorprogrammiert,“ wird Kowalleck in einer Mitteilung aus dem Abgeordnetenbüro zitiert.

Der Landtagsabgeordnete appelliert an betroffene Eltern und Schulen, die sich abzeichnenden Probleme in den Bildungseinrichtungen frühzeitig publik zu machen, damit entsprechend gehandelt werden kann. Es werde oft viel zu lange gewartet in der Hoffnung, dass sich eine Lösung findet, erklärt Maik Kowalleck.

Aus Erfahrung weiß der Landtagsabgeordnete, dass Bildungsministerium und Schulämter konkret angesprochen werden müssen.