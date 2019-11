Als Anbau an die bestehende Turnhalle in Uhlstädt sollen im nächsten Jahr je zwei neue Klassen- und Horträume entstehen. Mit geplanten knapp zwei Millionen Euro wäre die Verbesserung der Bedingungen an der unter akutem Platzmangel leidenden Grundschule die größte Investition des Landkreises im Haushaltsjahr 2020.

Uhlstädt. Nicht am Geld, wie Eltern vermuteten, scheitert die Sanierung der Uhlstädter Schulturnhalle. Es fehlt an einem Planungsbüro.

Fehlendes Planungsbüro verhindert Turnhallensanierung in Uhlstädt

„Die Turnhalle an der Grundschule Uhlstädt wird saniert“, versichert Landrat Marko Wolfram (SPD) als Antwort auf ein Schreiben von Elternvertretern der Schule (OTZ berichtete). In diesem Jahr musste ein Teil der geplanten Mittel für eine neue Hallendecke und Prallwände kurzfristig für die Sicherung der Sporthalle in Meuselbach umgeleitet werden. „Das Geld ist im Haushaltsentwurf 2020 wieder enthalten. Darüber haben wir Bürgermeister Toni Hübler bereits Ende September informiert“, so der Landrat laut einer Mitteilung.

In Uhlstädt waren ursprünglich für dieses Jahr vier einzelne Maßnahmen geplant: Einbau einer akustisch wirksamen, ballwurfsicheren Decke, Einbau von Prallwänden, behindertengerechter Zugang und Fluchtweg, Verbesserung der Wärmedämmung auf der Südseite. Allerdings konnte trotz mehrerer Anläufe bisher kein Planungsbüro für die Umsetzung der Maßnahmen gefunden werden. Als dann nach einer Sicherheitsbegehung im Sommer der akute Handlungsbedarf in Meuselbach erkennbar wurde, erfolgte die Umleitung eines Teils der Mittel für die beiden oben genannten Maßnahmen. Ein entsprechender Vorschlag der Verwaltung wurde vom Ausschuss für Haushalt und Finanzen genehmigt.

Für die beiden anderen Maßnahmen stand und steht das Geld zur Verfügung. Allerdings fehlt es nach wie vor an geeigneten Planern. „Wir prüfen gerade, ob wir diese Arbeiten noch in eigener Regie dieses Jahr planen und zumindest beginnen können“, sagt Wolfram. Decke und Prallwände können dann im kommenden Jahr eingebaut werden, sofern der Kreistag den Haushalt beschließt. (red)