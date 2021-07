Feueralarm in Bad Blankenburger Tankstelle

Bad Blankenburg. Starker Rauch drang in der Nacht aus dem Verkaufsraum einer Tankstelle in Bad Blankenburg. Ein Autofahrer rief die Feuerwehr.

Ein kleiner Brand in einer Tankstelle in Bad Blankenburg hat Donnerstagnacht gegen 23.30 Uhr die Feuerwehr beschäftigt. Wie die Polizei mitteilt, war das Feuer im Verkaufsraum einer Tankstelle in der Rudolstädter Straße ausgebrochen.

Eine elektrische Insektenfalle war offenbar der Auslöser des Brandes. Aus unbekannten Gründen überhitzte das Gerät, wodurch die Oberfläche des Verkaufstresens anschmorte und starker Rauch entstand.

Ein Vorbeifahrender bemerkt dies und verständigte die Feuerwehr. Das Objekt wurde belüftet und ein Betreten war nach kurzer Zeit wieder möglich. Im Gebäude entstanden keine weiteren Schäden.