Feuerwehreinsatz in Bad Blankenburg wegen einer Pfanne

Die Freiwillige Feuerwehr Bad Blankenburg ist am Donnerstag gegen 13 Uhr zu einem Einsatz in der Siedlung ausgerückt. In einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus im zweiten Obergeschoss hatte eine Pfanne auf dem eingeschalteten Herd den Rauchmelder ausgelöst. In der Wohnung wurde niemand angetroffen, so Einsatzleiter André Ludwig. Im Einsatz waren die Wehren aus Bad Blankenburg, Rudolstadt, Watzdorf und Leutnitz.