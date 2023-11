Feuerwehren aus Saalfeld-Rudolstadt bei Großübung im ICE-Tunnel Augustaburg

Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren der Stadt Schwarzatal am Eingang zum ICE-Tunnel Augustaburg bei Erfurt.

Meuselbach/Rottenbach Im Eisenbahntunnel bei Erfurt sind u.a. Kameraden aus Meuselbach, Oberweißbach und Rottenbach im Einsatz

An einer vom Land Thüringen angesetzten nächtlichen Übung im ICE-Tunnel Augustaburg bei Erfurt waren ab Freitagabend auch mehrere Freiwillige Feuerwehren aus dem Landkreis Saalfeld-Rudolstadt beteiligt.

Tunnel unter Atemschutz zweimal durchquert

"Gemeinsam mit der Feuerwehr Oberweißbach Stadt Schwarzatal bildeten wir eine Einheit, welche unter schwerem Atemschutz und sämtlichen Material eines Such- und Rettungstrupps den 1,4 km langen Tunnel zweimal durchquerte", berichteten Kameraden deu FFW Meuselbach.

Auch Kameraden aus Rottenbach gehörten zu den eingesetzten Kräften aus Thüringen und Franken, die an der Notfallübung in dem 1404 Meter langer Eisenbahntunnel der Neubaustrecke Ebensfeld–Erfurt beteiligt waren. Die Schwarzataler waren morgens gegen 4.30 Uhr zurück am Standort.