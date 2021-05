Feuerwehren in Saalfeld-Rudolstadt durch Sturm gefordert

Saalfeld/Rudolstadt. Besonders stark betroffen war Leutenberg.

Ausgerechnet zum Internationalen Tag der Feuerwehren am 4. Mai sorgte das Sturmtief Eugen im Landkreis für mehr als ein Dutzend Einsätze.

Besonders stark betroffen war die Freiwillige Feuerwehr Leutenberg, die am Dienstag gleich achtmal ausrücken musste. Neben Baumsperren auf der B 90 sowie Richtung Landsendorf und Großgeschwenda war auch eine abgerissene Stromleitung am Friedhof in Leutenberg Auslöser für einen Alarm.

In Arnsgereuth bei Saalfeld hatte der Sturm den Maibaum umgepustet, in Beulwitz war eine Telefonleitung betroffen.

Im Schwarzatal musste die Freiwillige Feuerwehr Bad Blankenburg einen Baum beseitigen, der quer über die Straße lag. In der Masserberger Straße beseitigten die Wehren aus Katzhütte und Oelze einen Baum.