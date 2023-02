Fingersteinkreuzung in Saalfeld: Am Rosenmontag ist alles vorbei

Saalfeld Zwischen Rudolstädter Straße und Meininger Hof entsteht der vorerst letzte von vier Kreisverkehren - die Auswirkungen sind erheblich

Nicht erst am Aschermittwoch, sondern schon am Rosenmontag hat für die Fingersteinkreuzung in Saalfeld das letzte Stündlein geschlagen. Seit den Vormittagsstunden ist die vielbefahrene Kreuzung in alle vier Richtungen gesperrt. Auf dem großen Parkplatz an der Hauptfeuerwache hat die Firma Dohrmann ihre Baustelleneinrichtung etabliert. Hier soll bis zum Dezember der vierte und letzte Kreisverkehr zwischen dem Gewerbegebiet Mittlerer Watzenbach und dem Meininger Hof entstehen. Dazu werden auch Flächen des bisherigen Parkplatzes mit beansprucht. Anlieger und Gewerbetreibende sollen ihre Grundstücke werden der Bauzeit weitgehend erreichen können, auch die Zufahrt zum Penny-Markt ist gewährleistet. Änderungen ergeben sich aber bei der Linienführung des Saalfelder Stadtverkehrs der KomBus.