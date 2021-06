Fördert das Schwimmen!

Guido Berg über den ausgefallenen Schwimmunterricht.

Wenn wir im Moment nicht gerade schwitzen, genießen wir das heiße Wetter dieses Hochsommers am Wasser. Viele Menschen in der Bundesrepublik halten das so – und nicht wenige von ihnen überleben ihren Badeausflug nicht. Sie ertrinken, die Meldungen dieser Tage sind in ihrer Häufigkeit erschreckend. Kürzlich ertrank ein Nichtschwimmer, der von einer Badeinsel ins Wasser stürzte.

Ich komme aus Verhältnissen, in denen jedes Kind schwimmen lernte. Und zwar mit einer Selbstverständlichkeit, mit der es lernt, sich die Schuhe zuzubinden. Doch diese Selbstverständlichkeit ist in Gefahr – durch einen Rückgang der Schwimmmeister, durch eine Unterfinanzierung der Freibäder gerade in den kleineren Städten und durch die Lockdowns der Corona-Pandemie. Die Schwimmhallen waren im Winter geschlossen, wo hätte der Schwimmunterricht stattfinden sollen? Nun, da die Inzidenzen stark sinken, bedarf es einer starken gesellschaftlichen Anstrengung, den ausgefallenen Schwimmunterricht nachzuholen.

Die Politik ist gefordert, den Schwimmunterricht und die Ausbildung von Schwimmkräften finanziell zu fördern. Die Corona-Generation darf keine Generation von Nichtschwimmern werden. Jeder erwachsene Nichtschwimmer ist ein soziales Armutszeugnis für das Land, in dem er aufgewachsen ist.