Förderverein „Lichtetal“ spendiert Masken

Lichte/Schmiedefeld. Grundschule in Schmiedefeld und Regelschule in Lichte erhalten Masken und Desinfektionsspender.

Der Schulförderverein „Lichtetal“ unterstützt in vielfacher Hinsicht die Grundschule in Schmiedefeld und auch die Regelschule in Lichte. Hier sind es nicht nur Fahrtkosten, um Klassenausflüge und Projektwochen zu unterstützen, auch bei innerschulischen Wettbewerben werden Preise finanziert. Eltern helfen auch bei schulischen Aktionen aktiv mit.