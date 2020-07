Frank Dietzel (Mitte) freut sich im Kreise seiner Unterstützer und Freunde über den Erfolg in der Stichwahl am Sonntag. Der 62-Jährige wird ab 8. Oktober neuer Bürgermeister der Gemeinde Uhlstädt-Kirchhasel.

Frank Dietzel neuer Bürgermeister für Uhlstädt-Kirchhasel

Eigentlich hatte Frank Dietzel nach Auszählung der Wahlergebnisse aus den 13 Wahllokalen den Fall schon abgehakt. Wieder nichts mit Bürgermeister, wieder knapp verloren gegen Toni Hübler. Wie vor sechs Jahren. Von Anfang an hatte der Amtsinhaber bei der Stimmauszählung vorn gelegen, knapp aber stetig. Dann erhielt Dietzel gegen 18.40 Uhr einen Anruf von seinem Sohn Marc, der die Auszählung der Briefwahlstimmen verfolgt hatte. Tatsächlich hatte der Linken-Kandidat dort den Rückstand nicht nur wettgemacht, sondern war an Hübler vorbeigezogen. 21 Stimmen Vorsprung für den Uhlstädter - ein Jubelschrei hallte durch das Foyer des Rathauses in Uhlstädt.

Mit 1501 zu 1480 Stimmen setzte sich der Bauhofvorarbeiter gegen seinen Chef aus Schmieden durch. 50,4 zu 49,6 Prozent. Von 4901 Wahlberechtigten ab 16 Jahren hatten 3007 gewählt, was einer Wahlbeteiligung von 61,4 Prozent entspricht, zehn Prozentpunkte mehr als bei der Stichwahl vor sechs Jahren; und fast so hoch wie im ersten Wahlgang. 26 Stimmen waren ungültig, am Dienstag stellt der Gemeindewahlausschuss das Ergebnis offiziell fest.

Frank Dietzel, der am 8. Oktober 2020 als erster Bürgermeister der Linken das Amt bekleiden wird, zeigte sich überglücklich über die späte Wendung. Er bedankte sich für das Vertrauen und kündigte nach einem beinharten Wahlkampf an: „Ich werde versuchen, bis zum Amtsantritt im Oktober die entstandenen Gräben wieder zu schließen“. Er wolle mit allen Fraktionen zum Wohle aller Ortsteile zusammenarbeiten.

Toni Hübler gratulierte seinem Kontrahenten via Zeitung und zeigte sich enttäuscht, „dass der Wahlkampf von Herrn Dietzel offenbar erfolgreicher war als mein themenbasierter Wahlkampf“. Er bedankte sich bei allen, die ihn - auch moralisch - unterstützt haben und erklärte, er sei ein bisschen stolz, dass so viele Einwohner der Gemeinde auch an der Stichwahl teilgenommen haben. Dies zeige das große Interesse an der Wahl und dass es in Uhlstädt-Kirchhasel keine Politikverdrossenheit gebe.

Beide Kontrahenten wollen am Montag wieder auf Arbeit gehen. Der Bürgermeister in sein Büro, der Bürgermeister in spe in den Bauhof.