Frank Niklas in Rudolstädter Finanzausschuss berufen

Rudolstadt. Frank Niklas tritt die Nachfolge von Werner Thomas an im Rudolstädter Finanzausschuss.

Frank Niklas ist mehrheitlich als sachkundiger Bürger für die Fraktion CDU/FDP/FWG in den Finanzausschuss des Rudolstädter Stadtrates berufen worden. Er tritt die Nachfolge von Werner Thomas an. Die Fraktion hatte die Abberufung des Ex-Landrates beantragt, was von den Stadträten zur jüngsten Sitzung des Gremiums mehrheitlich befürwortet wurde.

Frank Niklas führt den CDU-Ortsverband Rudolstadt. Er ist als Offizier der Bundeswehr im Bereich des logistischen Managements tätig und als solcher mit den Prozessen und Abläufen der Vergabe von Leistungen im öffentlichen Sektor vertraut, heißt es in der Begründung.