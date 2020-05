Der Saisonstart 2020 im Freibad Saalfeld ist nun am 5. Juni.

Saalfeld. Anders als bereits angekündigt, könne das Freibad erst am 5. Juni zur Abkühlung locken. Hintergrund dabei sei das Pfingstwochenende.

Freibad in Saalfeld öffnet erst am 5. Juni

Die ursprünglich für den Pfingstmontag angekündigte Eröffnung des Saalfelder Freibades verzögert sich aus Gründen des Infektionsschutzes. Darüber informierte die Stadtverwaltung der Kreisstadt am Donnerstag.

„Leider wird es bei der Eröffnung eine kleine Verzögerung geben“, so Stadtsprecher Martin Hauswald. Anders als bereits angekündigt, könne das Freibad erst am 5. Juni zur Abkühlung locken. Hintergrund dabei sei das Pfingstwochenende. „Aufgrund des Feiertages kann die notwendige Wasserprobe, die nach dem Infektionsschutzgesetz zwingend erforderlich ist, nicht wie geplant zum 1. Juni ausgewertet werden“, so Hauswald. Aus diesem Grund verschiebe sich die geplante Eröffnung um wenige Tage auf Freitag, den 5. Juni.