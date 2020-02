Freie Wähler gründen Kreisvereinigung Saalfeld-Rudolstadt

Im Saalfelder Restaurant „Eschenstübel“ hat sich am Montag eine Kreisvereinigung Saalfeld-Rudolstadt der Partei Freie Wähler gegründet. In Anwesenheit des kommissarischen Landesvorsitzenden Mario Merten unterzeichneten der Kfz-Handwerksmeister Roland Beyer, der selbstständige Bestattungsunternehmer Dietmar Irrgang und der Ingenieur für Informatik, Ralf Thun, eine entsprechende Satzung. Laut Merten und Beyer handelt es sich um die erste juristisch einwandfreie Kreisvereinigung der Freien Wähler in Thüringen.

„Die Freien Wähler sind in Thüringen am Wachsen“, betont Merten, der bei der Landes-Mitgliederversammlung am kommenden Samstag in Erfurt als regulärer Landesvorsitzender gewählt werden möchte. „Ich stelle meine Person zur Verfügung“, sagte Merten.

Wie Merten in Saalfeld ausführte, hätten die anderen Parteien in Thüringen infolge des durch die Ministerpräsidentenwahl entstandene Chaos’ in Erfurt an Ansehen verloren. Die Freien Wähler profitierten dadurch, so Merten, denn: „Wir waren nicht dabei.“ Die Freien Wähler waren zur Landtagswahl in Thüringen 2019 nicht angetreten, da die Partei ihre Liste für die Landtagswahl nicht fristgerecht beim Landeswahlleiter eingereicht hatte. 2014 holten die Freien Wähler in Thüringen 1,7 Prozent der Stimmen, 2009 dann 3,9 Prozent.

Freie Wähler bei der kommenden Landtagswahl dabei – „wann immer sie stattfindet“

Wie Roland Beyer betonte, sei es das Verdienst der Freien Wähler im Freistaat Bayern, dass die AfD dort keine Erfolge erziele. 2018 holten die Freien Wähler in Bayern 11,6 Prozent. Sie sind in Thüringens Nachbarland Koalitionspartner der CSU, der Parteivorsitzende Hubert Aiwanger ist stellvertretender Ministerpräsident. „Bis dahin ist es für uns ein langer Weg“, erklärte Merten. Und: „Wir hoffen, in jedem Kreis in Thüringen eine Kreisvereinigung bilden zu können.“ Zur kommenden Landtagswahl – „wann immer sie stattfindet“ – werden die Freien Wähler antreten mit der berechtigten Hoffnung, die fünf Prozent-Hürde zu überspringen, erklärte Merten weiter.

Beyer betont die Werte „Tradition, Brauchtum und Bodenständigkeit“

Zur politischen Ausrichtung der Kreisvereinigung der Freien Wähler in Saalfeld-Rudolstadt betonte Beyer die Themen „Tradition, Brauchtum und Bodenständigkeit“. Die Politik der CDU und CSU nannte er „eine Gratwanderung weg vom Wertkonservativen“. Aus Beyers Sicht werde die ländliche Bevölkerung durch die etablierten Parteien nicht hinreichend berücksichtigt, ebensowenig wie die ehrenamtlich Tätigen. Die Gründung der Kreisvereinigung stellte Beyer das Motto voran: „Wer die Natur beherrschen will, muss auf sie hören.“

Ralf Thun, seit drei Jahren ehrenamtlicher Kreisheimatpfleger, erklärte, „die Volkskultur“ finde bei anderen Parteien keine Unterstützung. Beweis dafür sei der desolate Zustand vieler Heimatmuseen in Thüringen. „Die etablierten Parteien versprechen viel, machen aber nichts“, meint Thun. Dietmar Irrgang findet, „die Altparteien beschäftigen sich nur mit sich selbst, um ihre Machtposition zu erhalten“. Irrgang: „Die Bedürfnisse der Bevölkerung werden ignoriert.“ Das sei auch Grund, warum sich die AfD derart habe entwickeln können.

„Die klare Abgrenzung zur AfD ist nicht verhandelbar.“

Landeschef Merten erklärte: „Wir sind die bürgerliche Mitte. Wir grenzen uns klar von rechts ab, von der AfD.“ Merten: „Die klare Abgrenzung zur AfD ist nicht verhandelbar.“ Thun sagte hinsichtlich künftiger politischer Bündnisse: „Für mich kommt weder ganz rechts noch ganz links infrage.“ Beyer betonte: „Die individuelle Freiheit muss gewährleistet sein.“ Beyer weiter: „Jedwede Ideologie, die anderen Menschen vorschreibt, wie sie zu leben haben, lehnen wir ab.“