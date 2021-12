Freies Impfen in Saalfeld - Booster-Impfung in Rudolstadt

Saalfeld. Diese Impfaktionen gibt es am Donnerstag und am Wochenende.

Landratsamt Saalfeld-Rudolstadt, Stadt Saalfeld/Saale und Kassenärztliche Vereinigung Thüringen führen eine gemeinschaftliche Impfaktion zentral im Bürger- und Behördenhaus „Roter Hirsch“ am Markt in Saalfeld am Donnerstag, dem 16. Dezember 2021, in der Zeit von 13 Uhr bis 18 Uhr durch.

„Der geregelte Zugang ins Hauserfolgt über den seitlichen Treppenhausanbau, der über den Durchgang zwischen Goldschmied Sieburg und Tabakhaus Bohr erreichbar ist“, heißt es in einer Mitteilung.

Um Wartezeiten zu vermeiden wird dringend empfohlen, sich über Telefon 03671/598204 einen Termin zu reservieren. Verimpft wird der Corona-Impfstoff Comirnaty von Biontech/Pfizer, so dass sich Personen ab zwölf Jahre impfen lassen können; Minderjährige aber nur bei Anwesenheit der Eltern. Auch Booster-Impfungen sind möglich, wenn die letzte Impfung für den vollständigen Impfstoff mindestens fünf ganze Monate zurückliegt.

Bürger- und Behördenhaus „Roter Hirsch“ am Markt in Saalfeld am Donnerstag, dem 16. Dezember 2021, in der Zeit von 13 Uhr bis 18 Uhr. Anmeldung: 03671/598204

Sonderaktion zur Drittimpfung in Rudolstadt

Am Wochenende können sich Impfwillige ihre Booster-Impfung im Test-Zentrum Glocke des Diakonieverein Rudolstadt abholen. Das teilt Susann Beutler, Geschäftsführerin vom Diakonieverein Rudolstadt mit. Es wird ausschließlich der Impfstoff von Moderna geimpft. Es müssen der Impfausweis und die Krankenkassen-Chipkarte mitgebracht werden. Der Diakonieverein Rudolstadt schließt sich mit dieser Sonderimpfaktion dem Beschluss der Landessynode der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland an.