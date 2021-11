Friedensdekade 2021 beginnt am Sonntag in Saalfeld

Saalfeld. Das diesjährige Motto lautet „Reichweite Frieden“. Verschiedene Aktionen sind geplant

Am Sonntag um 10 Uhr beginnt die Friedensdekade 2021 in Saalfeld mit einem zentralen Eröffnungsgottesdienst in der Johanneskirche. Bis zum 17. November sind verschiedene Aktionen an unterschiedlichen Standorten geplant - alles mit dem diesjährigen Thema „Reichweite Frieden“. Täglich wird zudem zu ökumenischen Friedensgebeten in die Kirchen mit unterschiedlichen Gemeindekreisen eingeladen.

Am 9. November (Dienstag) wird ein Rundgang zu einigen der 18 Orte „Jüdisches Leben in Saalfeld“ angeboten. Treffpunkt ist um 17 Uhr vor der Katholischen Kirche in der Pfortenstraße in Saalfeld. Erstellt und öffentlich vorgestellt wurde dieser Rundgang in diesem Jahr von Schülern im Rahmen einer Seminarfacharbeit. Sie werden auch mit vor Ort sein. Abschließend gibt es ein Friedensgebet vom „Männerschmieden“ um 18 Uhr in der Johanneskirche.



Die nächste Anlaufstelle ist die Gertrudiskirche in Graba. Am Freitag (12. November) wird für 19 Uhr ein Konzert angekündigt, bei dem 900 Jahre jüdisches Leben in Thüringen an Anknüpfungspunkt ist. „Hinz&Kunz’t“ aus Eisenach werden den Abend mit traditionellen jiddischen Liedern und Klezmer-Stücken erfüllen. Die Lieder singt Thomas Riehl (Gitarre und Gesang), begleitet von Almuth Heinze (Violine und Viola), Jens Heinze (Klavier und Trompete) sowie Reiko Wöllert am Kontrabass. Thomas Riehl liest zwischen den Stücken die Übersetzungen der meisten Lieder und erzählt von ihrer Geschichte aus dem jüdischen „Schtetl“ und den Ghettos Osteuropas.

Zum Kirchenkino wird am darauffolgenden Montag (15. November) um 18 Uhr in die Johanneskirche eingeladen im Anschluss an das Friedensgebet. Gezeigt wird der Film „Raphael“. Für den Buß- und Bettag, Mittwoch, (17. November) um 18 Uhr ist angekündigt, das der Subkommende des Johanniterordens Erfurt-Weimar den ökumenischen Gottesdienst mitfeiert und gestaltet.