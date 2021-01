Friseure in der Corona-Krise: „Man fühlt sich als Mensch zweiter Klasse“

„Bei vielen Kollegen ist das Geld schlichtweg alle. Sie wissen nicht mehr, wie sie ihre Rechnungen bezahlen sollen“, sagt Ronny Rosenau, Obermeister der Innung des Friseurhandwerks Saalfeld-Pößneck Rudolstadt und Vorsitzender der Friseurgenossenschaft „Chic“ eG. Unmut macht sich aber nicht nur aus dem finanziellen Hintergrund heraus breit.

„Man fühlt sich als Mensch zweiter Klasse, so geht es vielen Kollegen“, sagt er und beschreibt damit die Reaktion darauf, dass sich Politiker im Bundestag oder hochbezahlte Fußballspieler mit frischen Haarschnitten präsentieren. „Die Antwort war, dass es Sondergenehmigungen für Personen öffentlichen Lebens gibt.“ Unbefriedigend für diejenigen, die selbst nicht arbeiten dürfen. Selbst für Anlässe wie Hochzeiten gäbe es keine Ausnahmegenehmigung für „normale“ Friseure.

Einige Salons sehen sich bereits am Ende, schreiben rote Zahlen. „Hilfen und Kurzarbeitergeld kommen in der Regel nicht an. Unternehmen bekommen keine Entschädigung und das Beantragen von Hilfen ist teuer.“ Ein Steuerberater müsse hinzugezogen werden. „Sie kosten viel Geld und brauchen viel Zeit. Zeit, die niemand mehr hat. All das macht die Unternehmen kaputt.“

Er fürchtet, dass etliche Friseure aus Verzweiflung in die Schwarzarbeit gedrängt werden, weil sie einfach das Geld brauchen. „Gleichsam gilt es doch aber, die Pandemie zu bekämpfen“, so Rosenau. Friseure hätten viel Geld ausgegeben, um Infektionsschutzkonzepten gerecht zu werden. „Wir wollen arbeiten“, sagt er. Ab Februar könnten bereits einige womöglich Salons nicht wieder öffnen. (dom)