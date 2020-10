Furioser Auftakt der Saalfelder Jazztage

Die Hälfte der Herbstferien in Thüringen sind vorbei - und der Kulturbetrieb im Landkreis läuft trotz teilweise dramatisch Coronainfektionszahlen in Deutschland vorerst normal weiter. Die kulturellen Hotspots sind am bevorstehenden Wochenende die Saalfelder Jazztage, das Rudolstädter Theater und eine Versteigerung im Kunst-Auktionshaus Wendl in Rudolstadt.

Hier wie gewohnt ein kleiner Überblick.

Martin Kohlstedt zum Eröffnungskonzert im Meininger Hof

Fünf Konzerterlebnisse an vier Veranstaltungsorten, das ist das Konzept der 35. Saalfelder Jazztage. Drei davon gibt es am ersten Wochenende. Zum Auftakt rückt Schier Optik in der oberen Saalstraße am Freitag ab 20 Uhr in den Fokus. „Chazzon“ bestreitet die Ouvertüre mit einer Melange aus melodiösem Jazz, Chanson und Latin-Music. Die Sängerin Claudia Wandt und der Gitarrist Frank Kaiser verbindet mittlerweile eine über zehnjährige Zusammenarbeit. Beide teilen eine große Leidenschaft für Tango Argentino bzw. die Musik aus Süd- und Mittelamerika und beide lieben die unendlichen Ausdrucksmöglichkeiten des Jazz. In Saalfeld werden Wandt/Kaiser unterstützt von dem kongenialen Akkordeonisten Valentin Butt aus der Ukraine.

Das Eröffnungskonzert am Sonnabend ab 20 Uhr im Meininger Hof bestreitet Martin Kohlstedt. Der Komponist und Pianist lebt und arbeitet in Weimar. Seine Stücke sind ständig in Bewegung und folgen auch im Konzert keiner festgelegten Form. Improvisation ist zwingend Teil des Schaffens des 1988 geborenen Musikers.

Den Abschluss des ersten Wochenendes der Jazztage gibt es am Sonntag 20 Uhr im Jugend- und Stadtteilzentrum in Gorndorf. „Unterm Sternenhimmel“ heißt das Programm des Duos Stiehler/Lucaciu. Fünf Jahre nach ihrem Debüt unternehmen sie traumschwelgende Reisen ins abendliche Paris und zählen sommernachtslaue Augustmomente. In halbdunklen Kellerräumen werden Klangexperimente gesummt und gläsern-funkelnde Gin-Tonic-Türme erbaut. Das Duo Stiehler/Lucaciu steht für instrumentalen Pop mit Saxophon und Klavier, für die großen Melodien der kleinen, verrückten Dinge.

Großer Porzellantag am Freitag bei der 98. Kunst-Auktion

Ohne Saalpublikum, aber mit großem Interesse der treuen Fangemeinde im Internet ist am Donnerstag die 98. Auktion des Kunst-Auktionshauses Wendl in Rudolstadt gestartet. Am ersten Tag kamen unter anderem Bücher und Skulpturen, Schmuck und Uhren, Keramik, Varia, Münzen, Kleinodien und Silber unter den Hammer. Freitag Nachmittag ist der große Porzellantag mit über 800 Einzelstücken. Am Vormittag werden Spielzeug, Metallarbeiten und Glas versteigert. Ganz im Zeichen der Kunst steht traditionell der dritte Auktionstag, an dem Sonnabend um Grafik, Gemälde und Möbel geht. Start ist jeweils 9 Uhr.

Manfred-Krug-Abend und ein Gegenwartsstück am Theater

Das Theater Rudolstadt lädt zu drei Aufführungen ein. Am Freitag und Sonnabend gibt es jeweils ab 19.30 Uhr im Stadthaus „Ellenbogen Ellenbogen“ zu sehen, ein Gegenwartsstück von Steffen Mensching und Michael Kliefert. „Du bist heute wie neu“ heißt der Liederabend am Sonntag ab 16 Uhr, bei dem Johannes Geißer, Katrin Strocka und Thomas Voigt am Piano Manfred Krug interpretieren.

Zirkusluft mit „Baroness“ auf dem Festplatz am Weidig

Auf dem Festplatz am Weidig in Saalfeld gastiert schon seit Mittwoch der „Circus Baroness“. „Nach sechs Monaten Stillstand dürfen wir endlich wieder reisen“, heißt es in einer Mitteilung. Täglich 16 Uhr und am Sonntag 11 Uhr gibt es Vorstellungen mit Artistik, Clownerie, Feuerspucker und Tierdressur.

Führungen im Liebhabertheater Schloss Kochberg

Das Liebhabertheater Schloss Kochberg lädt am Sonntag um 14 und um 15 Uhr zu Führungen im weltweit einzigartigen historischen Privattheater aus dem späten 18. Jahrhundert ein. Die Theaterleiterin zeigt interessierten Besuchern das klassizistische Theater, das zum einstigen Landsitz von Goethes Freundin Charlotte von Stein gehört und heute als Schaubühne der Klassik Stiftung Weimar fungiert. Der Eintritt ist frei. Selbstverständlich gelten - wie übrigens überall - die üblichen Corona-Schutzmaßnahmen. (Hinterlegung von Name und Anschrift, begrenzte Anzahl von Personen, Schutzmasken, Abstände).