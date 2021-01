Nach einem Unfall in Wöhlsdorf sucht die Polizei nach möglichen Zeugen. (Symbolbild)

Fußgänger in Wöhlsdorf von rückwärtsfahrendem Auto erfasst

Wöhlsdorf. Ein Autofahrer hat in Wöhlsdorf am Mittwochnachmittag beim Rückwärtsfahren einen Fußgänger erfasst. Anschließend sei der Fahrer einfach davongefahren, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Demnach war ein 75-jähriger Mann am Schrottplatz Wöhlsdorf hinter einem gerade rückwärtsfahrenden blauen Pkw vorbeigelaufen. Dabei wurde er von dem Autofahrer offensichtlich übersehen und vom Fahrzeugheck getroffen.

Der Fußgänger habe noch versucht, sich auf dem Kofferraum abzustützen, sei aber dennoch zu Boden gefallen und habe sich am Hinterkopf verletzt, berichtet die Polizei. Die Beamten suchen nun nach eventuellen Zeugen des Vorfalls.