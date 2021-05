Fußgängerin bei Unfall in Neuhaus am Rennweg schwer verletzt

Neuhaus am Rennweg In Neuhaus am Rennweg ist eine Autofahrerin mit einer Fußgängerin kollidiert. Die Schwerverletzte musste mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden.

Eine 30-Jährige hat am Freitagabend mit ihrem Auto den Kirchweg in Richtung Schmalenbuchener Straße in Neuhaus befahren. Wie die Polizei mitteilte, wurde sie durch ihr ebenfalls im Fahrzeug befindliches Kind abgelenkt und fuhr deshalb über die Gegenfahrbahn in Richtung der linken Fahrbahnseite.

Dort kollidierte die Autofahrerin mit einer Fußgängerin. Die 67-jährige Frau wurde durch den Zusammenstoß schwer verletzt und musste durch den Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden.