Garagenabriss in Cumbach hat begonnen

Rudolstadt. Im Rudolstädter Ortsteil Cumbach hat der Abriss der Garagen in der Straße „Am Gänsebach“ begonnen. Ausgeführt werden die Arbeiten von Mitarbeitern der Firma Gaus aus Unterwellenborn. Bis Mitte der letzten Januarwoche soll der Abriss voraussichtlich abgeschlossen sein.

Damit ist die Voraussetzung für die Offenlegung des Gänsebachs im Bereich zwischen Kleiner Damm und Cumbacher Straße geschaffen. Den Garagenbesitzern war langfristig gekündigt worden. Ihnen stehen jetzt Stellflächen an den Bauernhäusern und am Freibad zur Verfügung. Das hatte Ende vergangenen Jahres für Unmut gesorgt. Kritisiert wurde, dass nicht wie angekündigt akzeptable Pkw-Abstellmöglichkeiten nahe der Wohnhäuser geschaffen wurden. Nach Abschluss der Arbeiten ist die Errichtung eines neuen Parkplatzes in Nähe des Wohngebiets vorgesehen.

Die Bauarbeiten zur Freilegung des Gänsebaches sollen am 18. Januar wieder aufgenommen werden. Die Straße Am Gänsebach ist während der Bauphase gesperrt. H.E.