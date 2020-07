Gartenbrand in Rudolstadt legt die Saalbahn lahm

Die Aufnahme aus der Drohne zeigt das Brandgeschehen in der Kleingartenanlage an den Saalgärten in Rudolstadt. Mehrere Gartenhütten, die unmittelbar an Bahnstrecke Saalfeld - Jena liegen, standen ab Mittag in Flammen. Die Feuerwehren hatten den Brand bis zum Nachmittag im Griff. Zur Ursache und der Höhe der Schäden gab es bis Sonntag Vormittag noch keine Angaben.