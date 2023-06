Gedanken zur Woche: Gott suchen in allen Dingen

Georg Schuchardt, Pfarrer der katholischen Gemeinde Rudolstadt, über das Suchen und Finden des Zugangs zu Gott

In seinen bekannten „Erzählungen der Chassidim“ erzählt der jüdische Philosoph Martin Buber von einem Jungen, der mit einem anderen Jungen Verstecken spielt.

Der Junge versteckt sich und wartet, dass ihn sein Freund sucht. Als er lange Zeit gewartet hat, kommt er aus dem Versteck und stellt fest, dass der andere längst verschwunden ist und ihn von Anfang an überhaupt nicht gesucht hat. Darüber muss er weinen und beklagt sich bei seinem Großvater – einem Rabbi – über den anderen Jungen. Da muss auch der Großvater weinen und sagt: „So spricht Gott auch: Ich verberge mich, aber keiner will mich suchen.“

Ist das tatsächlich so? Bekommen manche Menschen nur deswegen keinen richtigen Zugang zu Gott, weil sie Gott nicht genügend suchen? Und finden wirklich alle Menschen, die nur lange genug auf der Suche nach Gott sind, tatsächlich einen Zugang zu ihm? Ich habe schon oft Menschen erlebt, die für mich Beispiel gebende Gottsucher sind. Sie haben nicht nur in Zeiten, in denen es ihnen gut ging, an ihrem Glauben an Gott festgehalten. Sie haben sich auch durch keinen Schicksalsschlag von ihrer Suche nach Gott und nach seinen Antworten abbringen lassen. Gerade durch ihre Bereitschaft, auch in schwierigen Lebensphasen an Gott festzuhalten und nach seinen Antworten zu suchen, sind sie – ohne es selbst zu ahnen – für mich wichtige Glaubenszeugen geworden.

Ausdauer ist gefragt

Ich habe aber auch schon Menschen erlebt, die sehr „kurzsichtig“ die Suche nach Gott aufgegeben haben, weil sie ihn nicht schnell genug gefunden haben oder der Meinung gewesen sind, ihn umsonst gesucht zu haben. Ob es nicht vielleicht auch manchmal an unserer mangelnden Aufmerksamkeit und Ausdauer liegt, wenn unsere Suche nach Gott nicht den erhofften Erfolg hat?

Ignatius von Loyola rät den Menschen, Gott wirklich „in allen Dingen“ zu suchen. Das heißt: Nicht nur in Situationen, in denen es uns gut geht oder in denen wir schöne und froh machende Erlebnisse haben, ist Gott uns Menschen nahe. Sondern gerade auch in Zeiten, in denen es uns nicht so gut geht und im ganz normalen Alltag lädt Gott uns ein, dass wir uns auf die Suche nach ihm machen. Ein beiläufiger Satz in einem Gespräch, eine plötzliche Idee, eine zufällige Begegnung mit einem Menschen oder ein beiläufiges Erlebnis können eine „Antwort Gottes“ für uns sein bzw. als „Begegnung mit Gott“ erfahren werden. Herzlich lade ich Sie ein, mit Ausdauer auf der Suche nach Gott zu bleiben oder mit der Suche nach ihm zu beginnen.