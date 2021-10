Gegen Baum gefahren - Fahrkartenautomat aufgehebelt und Geldscheine verloren

Leutenberg. Über Bordstein, Fußweg, den Hang hinunter und dann gegen Baum fuhr ein Mann in Leutenberg. In Schwarza verloren Automatensprenger Geld bei ihrem Beutezug.

Gegen Baum gefahren

Aufgrund tief stehender Sonne übersah Sonntagvormittag laut Polizei ein 74-jähriger Autofahrer eine Verkehrsinsel auf Höhe eines Supermarktes in der Saalfelder Straße in Leutenberg und fuhr über den Bordstein. Danach kam er nach rechts und von der Straße ab, fuhr über den Fußweg und anschließend einen Hang herunter.

Letztendlich kam er an einem Baum direkt an der Sormitz zum Stehen. Der Hyundai war nicht mehr fahrbereit und musste mittels Kran geborgen werden. Der Fahrer kam mit leichten Verletzungen davon.

Fahrkartenautomat aufgehebelt und Geldscheine verloren

Bislang unbekannte Täter haben am frühen Samstagmorgen einen Fahrkartenautomaten der Abellio GmbH am Bahnhof Rudolstadt-Schwarza beschädigt und eine höhere Geldsumme erbeutet.

Durch das Eintreffen am Bahnhof störten die Polizisten scheinbar den oder die Täter, da sie am Haltepunkt einige Geldscheine am Boden und im Inneren des technischen Gerätes feststellten. Der Schaden am Automaten belaufen sich auf eine vierstellige Summe. Landes- und Bundespolizei sicherten weitere Spuren.

Die Bundespolizei leitete Strafverfahren wegen Sachbeschädigung und einem besonders schweren Fall des Diebstahls ein.

Die Bundespolizei sucht Zeugen unter + 49 (0) 361 65983 - 0.

