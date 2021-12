Geimpft, verlegt, gestorben: So sieht es auf der Saalfelder Intensivstation wirklich aus

In Bayern spitzt sich die Lage in den Krankenhäusern weiter zu; im Freisinger Klinikum ist derzeit kein Intensivbett mehr frei. Ein Patient musste bereits nach Italien ausgeflogen werden. Mediziner Thomas Marx hat kein Verständnis mehr für Ungeimpfte.

Saalfeld Ein Oberarzt der Thüringen-Kliniken hat eine ungeschminkte Analyse zu PCR-positiven Patienten der vierten Corona-Welle angefertigt

Der 58-jährige Familienvater, der auf sein Immunsystem vertraut, bis er nach zehn Tagen invasiver Beatmung verstirbt. Die doppelt geimpfte 78-Jährige, die - durch Vorerkrankungen geschwächt - den Kampf gegen das Virus am Ende verliert. Der frisch gebackene Opa, der die Ärzte bei der Verlegung auf die ITS anfleht, sie mögen ihn doch jetzt noch gegen Corona impfen. Es sind Einzelschicksale, die sich zu einem Gesamtbild verdichten, das niemand sieht, der nicht dort arbeitet.

Geimpft, genesen, gestorben - das tippt sich so leicht in die Tastatur des Rechners. Und wie im Fußball gibt es inzwischen Millionen Experten, die ganz genau wissen, was Wahrheit und was Lüge ist. Die ganz genau einschätzen können, welches Medikament wie wirkt, was die Politik alles falsch gemacht hat und welche Maßnahmen überzogen sind.

OTZ-Newsletter für den Kreis Saalfeld-Rudolstadt Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Daneben gibt es dann noch ein paar Ärzte und Pfleger, die sich Tag und Nacht aufopferungsvoll um jene kümmern, die trotz millionenfachen Expertenwissens im Krankenhaus landen, auf der Intensivstation, im schlimmsten Fall auf dem Friedhof.

Rudolstädter Arzt hat die Daten der Patienten analysiert

Tommy Ehrhardt, seit September Oberarzt in der Klinik für Anästhesie, Intensivmedizin und Schmerztherapie der Thüringen-Kliniken ist einer von ihnen. Der Rudolstädter hat sich die Daten der Patienten, die während der vierten Welle seit Mitte September mit positivem PCR-Test auf die Intensivstation (ITS) des Saalfelder Krankenhauses kamen, genau angesehen und die Ergebnisse seiner Analyse für "Kollegen und Interessierte" aufbereitet. Das Ergebnis zeichnet ein ungeschminktes Bild in Bezug auf Impfstatus, Alter und Schwere des Verlaufs der Erkrankung. "Welche Schlüsse jeder aus diesen Daten zieht, bleibt ihm selbst überlassen", schreibt Ehrhardt, der vor seinem Medizinstudium an der Uni in Jena auch eine Ausbildung zum Gesundheits- und Krankenpfleger absolvierte.

36 PCR-positive Patienten hat die ITS in Saalfeld zwischen dem 19. September und dem 4. Dezember 2021 gesehen. Davon waren 28 ungeimpft, was einem Anteil von 78 Prozent entspricht. Acht der positiv getesteten Patienten wurden wegen anderer Erkrankungen behandelt, blieben aber von Covid-19 verschont. Unter denen, die von der Lungenkrankheit befallen wurden, waren 86 Prozent ungeimpft, von den neun Verstorbenen lediglich einer geimpft. "In der vierten Welle gab es noch keinen PCR-positiven Patienten nach 'Booster'-Impfung oder nach Covid-Genesung auf ITS", stellt der Mediziner fest.

Fünf Patienten mussten verlegt werden

Das Durchschnittsalter der Verstorbenen, die sich in einem Altersspektrum zwischen 57 und 83 Jahren bewegen, liegt bei 67,6 Jahren. Fünf Patienten mussten in dem betrachteten Zeitraum aus medizinischen oder Kapazitätsgründen an andere Kliniken verlegt werden, darunter zweimal an die Uni-Klinik nach Jena und zweimal im Rahmen der Aktion "Kleeblatt" in andere Bundesländer.







"In Spitzenzeiten lagen bis zu elf Covid-Fälle zeitgleich auf der ITS. Die Versorgung anderer Patienten ist dadurch maximal eingeschränkt", so Ehrhardt. "Durch den massiven Ausfall von Pflegekräften versorgen in manchen Schichten lediglich vier Pflegekräfte alle Intensivpatienten der Intensivstation". Nicht zuletzt deshalb müsse es "unser aller Anliegen sein, die Anzahl der Covid-Kranken vor allem auf Intensivstation generell auf ein absolutes Minimum zu reduzieren". Außerdem habe jeder andere Patient das Recht, im Krankheitsfall adäquat behandelt werden zu können.

Oberarzt Ehrhardt endet mit einem persönlichen Fazit: "Ob bei diesem Anliegen eine Impfung hilft, kann derzeit noch jeder für sich selbst entscheiden. Ob Spaziergänge dagegen helfen, darf bezweifelt werden".