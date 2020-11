Gelbes Haus in Saalfeld: Gutachten gibt Abriss frei

Das Gelbe Haus Auf dem Graben 6 in Saalfeld darf auch trotz des Vorkommens von Mauerseglern in der Fassade abgerissen werden. Zu diesem Schluss kommt ein artenschutzrechtliches Gutachten, dass die Stadt Saalfeld in Auftrag gab und das dieser Redaktion vorliegt. Aus dem Gutachten geht hervor, dass der Abriss des etwa 100 Jahre alten Mehrgeschossers in Kürze beginnen wird.

Der Grund: Die Gutachter der Emys GmbH legen fest, dass der Abbruch des von der Wohnungsgesellschaft Wobag an die Stadt Saalfeld übertragenen Hauses in der winterzeitlich bedingten Abwesenheit der Mauersegler geschehen muss, also in der Zeit zwischen dem 1. November und dem 30. Januar. Da nach früheren Angaben der Baudezernentin Bettina Fiedler auch die Inanspruchnahme von Fördermitteln für den Hausabriss auf Ende Januar 2021 befristet ist und das artenschutzrechtliche Gutachten den Weg für den Abriss frei macht, dürften die Abrissarbeiten derzeit in der Ausschreibung beziehungsweise in der Vergabe sein.

Die Stadtverwaltung Saalfeld antwortete auf eine entsprechende Anfrage hinsichtlich des Abrissbeginns am Montagabend dieser Woche bis zum Mittwochnachmittag nicht. Naturschützer und Kritiker des vom Stadtrat genehmigten Abrisses des Gelben Hauses befürchten, dass der genaue Zeitpunkt des Abrisses nicht kommuniziert werde, um Proteste zu verhindern beziehungsweise Tatsachen zu schaffen.

SPD/Grüne üben Kritik

Der Chef der SPD/Grüne-Fraktion im Stadtrat, Steffen Lutz, hatte sich in der Vergangenheit für einen Erhalt des Gelben Hauses eingesetzt. Auch er hatte am Mittwoch weder Kenntnis vom Zeitpunkt des Abrissbeginns noch vom Ausgang des artenschutzrechtlichen Gutachtens. Darüber in Kenntnis gesetzt, erklärte er: „Es wäre verdammt schade, wenn das Haus verschwindet.“ Die Mauersegler-Population habe noch eine gewisse Hoffnung auf Erhalt des Hauses gebracht. Lutz geht davon aus, dass es im Stadtrat am Mittwochabend eine Information zum Gelben Haus gibt.

Ziel des Abrisses ist es nach den Vorstellungen der Saalfelder Stadtplaner, anstelle des Gelben Hauses einen begrünten Streifen mit Parkplätzen anzulegen und den ehemaligen Verlauf der Stadtmauer erkennbar zu machen. Das artenschutzrechtliche Gutachten beauflagt die Stadt, 20 alternative Nistmöglichkeiten für Mauersegler und zwei für Turmfalken in der Umgebung zu schaffen. Diese könnten hinsichtlich der Mauersegler – 15 Brutpaare am Gelben Haus wurden festgestellt – am Gebäude der Aquila-Schule angebracht werden.

Nistplätze am Darrtor

Die beiden Turmfalken-Nistplätze, deren Vorkommen am Gelben Haus nicht direkt nachgewiesen, aber vermutet wird, könnten am Turm des Darrtores installiert werden, schlagen die Gutachter vor. Abschließend kommen sie zu dem Schluss: „Das Vorhaben kann unter der Voraussetzung der Umsetzung der Vermeidungs- und vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen durchgeführt werden.“

Indes liegt dieser Redaktion ein Schreiben des Thüringer Landesamtes für Umwelt, Bergbau und Naturschutz (TLUBN) vor, in dem es heißt, die Untere Naturschutzbehörde (UNB) mache ihr Einverständnis zum Abriss davon abhängig, ob die Mauersegler die Ersatznistplätze auch annehmen. Wörtlich heißt es da: „Die UNB hat ihre Zustimmung zum Vorhaben davon abhängig gemacht, dass im Vorfeld Ersatz für die verloren gehenden Brutstätten geschaffen wird und dieser Ersatz auch seine Funktion erfüllt, also von den Vögeln als neuer Brutplatz angenommen wird.“