Geldsegen für Ganztagsbetreuung in Saalfeld-Rudolstadt

Saalfeld. Dank Förderung vom Bund: Der Landkreis schafft Mobiliar und Spielgeräte für Grundschulen und ein Förderzentrum an.

Für neue Möbel und Spielgeräte in der Ganztagsbetreuung in seinen Schulen erhält der Landkreis vom Bund 270.000 Euro Förderung. Zusammen mit dem Eigenanteil von 30.000 Euro fließen sie in die Ausstattung von Grundschulen in Trägerschaft des Landkreises.

Folgende Anschaffungen sind geplant: Die Grundschule Bad Blankenburg erhält neues Mobiliar für die Horträume sowie Spielgeräte für 15.500 Euro. Im Förderzentrum Jettina-Schule in Gorndorf werden 91.000 Euro investiert in eine Gruppenraumküche, ein Außentrampolin, neues Mobiliar und ein Karussell. Neue Möbel, eine mobile Bühne und Spielgeräte für draußen im Wert von 30.500 Euro erhält die Grundschule Kamsdorf.

Neue Spielgeräte werden angeschafft

Die kleinste Schule im Landkreis, die Grundschule Katzhütte, bekommt Möbel, eine Musikanlage und Spielgeräte für 11.300 Euro. Neue Spielgeräte gibt es auch für die Grundschule Kaulsdorf, dazu Möbel für insgesamt 6000 Euro. Die Grundschule Königsee erhält eine neue Ausstattung für 34.000 Euro.

In Könitz erhält die Grundschule neue Spielgeräte, Mobiliar für den Speisesaal, Gruppenräume und den Lesesaal für insgesamt 28.500 Euro. Weitere Anschaffungen betreffen die Grundschulen Lehesten (7300 Euro), Leutenberg (8800 Euro), Meuselbach (10.000 Euro), Probstzella (6800 Euro) und Gräfenthal (11.300 Euro).

In Uhlstädt können dank des Förderprogramms bereits die Möbel für die künftigen Horträume angeschafft werden, die im Zuge der Erweiterung der Schule entstehen. Dazu kommen neue Spielgeräte. Hier summieren sich die Anschaffungskosten auf 40.500 Euro.