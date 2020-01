Die 36-jährige Claudia Gütter aus Königsee stellt bis zum 30. März ihre Ölkreide- und Bleistift-Zeichnungen in der Sparkassen-Hauptfiliale in Saalfeld aus.

Gemalte Emotionen: Königseeerin stellt in Saalfeld aus

Es war im Herbst 2018, da zog es Claudia Gütter in die Saale-Galerie nach Saalfeld. Die 36-Jährige aus Königsee hatte von der Kunst-Auktion in der Zeitung gelesen, also fuhr sie hin. Dort ersteigerte sie ein Bild ihres ehemaligen Zeichenlehrers Horst Hausotte, ein Mitbegründer der Saale-Galerie. Es war ein expressionisches Bild, Weidenbäume, von 1987. „Das muss etwas bedeuten“, erzählt sie lachend, dass sie ein Bild ihres Zeichenlehrers ersteigert … Der Besuch in der Saale-Galerie bedeutete insbesondere aber auch die Bekanntschaft mit Maren Kratschmer-Kroneck. Die Galeristin machte die junge Künstlerin auf die Sparkasse aufmerksam - mit Erfolg: In der Saalfelder Hauptfiliale eröffnete die junge Künstlerin am Freitag ihrer erste eigene öffentliche Ausstellung. „Ich bin glücklich, ein Herzenswunsch geht in Erfüllung“, sagt sie.

Die Königseeerin thematisiert Liebe, Heimweh und auch Wut Gemalt hat sie schon als Schülerin. Doch so richtig los ging es, als sie 2018 in Elternzeit war. „Da hatte ich Zeit und ich habe gemerkt, wie gut es tut.“ Malen bedeutet für sie, verborgene Emotionen zum Vorschein zu bringen, sichtbar zu machen, auszuleben, sie in eine Form zu bringen. Beim Malen lässt sie ihren Gefühlen freien Lauf, sagt sie: „Alles muss raus!“ Sie thematisiert positive wie auch negative Gefühle. Liebe natürlich, aber auch Heimweh und Wut. Wut? - „Wann fühlen Sie Wut, Frau Gütter?“ Die junge Frau schmunzelt, gibt aber doch eine Antwort. „Wenn ich nicht alles im Griff habe“, sagt sie. Es ist die unsägliche Norm des Perfektionismus, mit der die dreifache Mutter und studierte Betriebswirtschaftlerin ringt. Wenn sie malt, „verschwindet ein Stück Ballast, man wird leichter“. In ihrem Begleittext zur Ausstellung schreibt Claudia Gütter: „Wer sich den eigenen Gefühlen frei hingibt, kann lernen, sie aktiv zu beeinflussen. Indem wir Ihnen erlauben, da sein zu dürfen, entziehen wir Ihnen eine enorme Macht über uns. Dadurch sparen wir Energie und Kraft. Ergib Dich Dir selbst! - Genau das ist meine künstlerische Inspiration.“ Befragt nach ihren künstlerischen Vorbildern, will sie es nicht an ein oder zwei Beispielen festmachen. Dann nennt sie aber doch den schottischen Maler Jack Vettriano, der im Stil Pop-Art und neue Sachlichkeit mischt. Und sie nennt auch zwei Heroen aus unserer Region: Horst Sakulowski und Kristian Körting, dessen Sachen sie im Saalfelder Stadtmuseum gesehen hat. „Ich finde beide toll!“ Vielleicht ist es die Sehnsucht nach Zärtlichkeit? Viele der Ölkreide- und Bleistift-Zeichnungen zeigen Menschen in bestimmten Beziehung zueinander und in bestimmten Situationen. Es sind keine konkreten Personen, „die Bilder entstehen in meinem Kopf und dann werden sie gemalt“. Ganz am hintersten Wandende der Ausstellungsetage in der Hauptsparkasse zeigt ein Bild einen alten Mann und eine junge Frau. Sie streichelt dem alten Mann über das Gesicht, doch dieser sieht aus „als hätte er Zahnschmerzen“. Diese Assoziation findet Claudia Gütter interessant, tatsächlich aber sollte es einen glücklichen, vielleicht von der zärtlichen Geste etwas überraschten Opa zeigen. Sie hat das Bild mit 17 Jahren gemalt. Vielleicht zeigt es die Sehnsucht nach Zärtlichkeit, „vielleicht ist es die Sehnsucht danach?“ Nach der ersten Ausstellung kommt bald die zweite Claudia Gütter lässt ihre eigene Frage unbeantwortet. Nicht jedes Bild lässt sich vollends ausergründen, was Interpretationstiefe und -vielfalt ermöglicht. „Ich male persönliche Bilder“, sagt sie selbstbewusst, „manche Leute sind erschreckt, wenn sie die Bilder sehen“. Wer Lust hat, sich darauf einzulassen, kann Claudia Gütters Zeichnungen noch bis 30. März in der Saalfelder Sparkasse am Markt in Augenschein nehmen. Und nach der ersten öffentlichen Ausstellung kommt schon bald die zweite: Ab September sind ihre Werke in den Thüringen-Kliniken zu sehen.