Saalfeld-Rudolstadt: Gemischte Gefühle zu neuem Infektionsschutzgesetz

Bundestag und -rat haben das neue Infektionsschutzgesetz beschlossen. Wir haben regionale Meinungen dazu eingeholt. So sieht Jörg Doberenz vom Rudolstädter Fitnesszentrum „Injoy“ die namentliche Abstimmung kritisch. „Vielleicht soll damit Druck ausgeübt und die Zahl der Abweichler niedrig gehalten werden“, sagt er. Er sieht, „dass die Politik ihre Meinung jetzt einfach durchbringen will“.

In Gesprächen mit Kunden und Bekannten zeichne sich für ihn ein eher kritisches Stimmungsbild. „Es streitet ja fast keiner ab, dass es entsprechende Maßnahmen geben muss. Doch über Art und Ausmaß kann man geteilter Meinung sein. Im Internet findet man auch einige sinnvolle, alternative Vorschläge dazu“.

Dieser Tenor treffe auch auf Personengruppen zu, die nicht selbst beruflich von der Krise betroffen seien. „Und das sind nicht alles Corona-Leugner“, so Doberenz. Die von Regierungsseite angegebene sehr hohe Zahl der Befürworter hält er für unrealistisch, „erst Recht, dass sich viele Leute noch strengere Maßnahmen wünschen“. Die könne er in seinem persönlichen Umfeld „an einer Hand abzählen“.

Abgeordnete müssen Rückgrat haben

Rudolstadt Bürgermeister Jörg Reichl (BfR) sieht die namentlich Abstimmung weniger negativ und sagt: „Als Abgeordneter darf man nicht feige sein! Da muss man bei abweichender Meinung auch mal Flagge zeigen, Rückgrat beweisen und eben so abstimmen, wie es das eigene Gewissen erfordert“. Meinungsverschiedenheiten müssten eben in den Fraktionen diskutiert werden.

Reichl sieht es aber positiv, „dass nun auch die Parlamente einbezogen werden“, wenngleich letztendlich der Landrat alle Regelungen umzusetzen habe. „Die große Eile in dem Prozess gefällt mir aber nicht so recht“, so der Rathauschef.

Toni Brenner, Inhaber des Imbisses Tonys Subs & Bagels am Saaltor in Saalfeld, verfolgte die Ergebnisse Mittwochnachmittag im Internet. Von Bekannten und Gästen weiß er, dass manche die Gesetzesänderung „nicht so witzig finden“. Schon vor dem November-Lockdown seien 80 Prozent seiner Bestellungen zum Mitnehmen gewesen. „Von daher hat sich für uns nicht viel geändert. Wir können uns nicht beschweren“, sagt er. Wohlwissend allerdings, dass es vielen Kollegen anders geht. „Ich versuche selbst so viel wie möglich bei anderen Gastronomen in der Stadt Essen mitzunehmen“, so Brenner.

Privat belaste ihn der Lockdown mehr als geschäftlich. „Seine freie Zeit kaum nutzen zu können, nervt schon“, bekennt der 33-Jährige. Gerade jetzt in der dunklen Jahreszeit vermisse er „gewohnte Höhepunkte und besondere Momente“.

„Wie wahrscheinlich alle hoffen wir, dass es bald bergauf geht“, schließt der Junggastronom. Bemerkenswerterweise sei gerade der Tag, an dem die Wirksamkeit des Impfstoffs bekannt wurde, der bisher stärkste des Monats gewesen.