Generationswechsel an der Spitze der Rudolstädter Linken

Rudolstadt Stadtratsfraktionschef Götz Kölbl gibt den Staffelstab nach 13 Jahren an der Spitze an Daniel Starost weiter

Einen planmäßigen Generationswechsel gab es am Sonnabend beim Ortsverband Rudolstadt der Partei Die Linke. In Anwesenheit des Kreisvorsitzenden Sascha Krüger wurde laut einer Mitteilung der Partei satzungsgemäß ein neuen Vorstand gewählt.

"Für den langjährig amtierenden Vorsitzenden Götz Kölbl, der aus persönlichen und gesundheitlichen Gründen den Staffelstab übergab, wurde Daniel Starost, der seit einer Woche auch stellvertretender Thüringer Landesvorsitzender der Linken ist, an die Spitze des Ortsverbandes gewählt", heißt es in der Mitteilung. Der gelernte Koch und Konditor ist 46 Jahre alt und zurzeit Betriebsleiter in der Kantine

am Nationaltheater Weimar. Er hatte den Ortsverband schon einmal geführt.

Als Stellvertreterin von Starost erhielt Simone Post, die auch Mitglied des Stadtrates ist, das Vertrauen der Anwesenden. Die Mittfünfzigerin ist Diplom-Ingenieurin und Vorsitzende des Eine-Welt-Vereins Saalfeld-Rudolstadt. Den Vorstand komplettieren Jörg Fritz und der Vorsitzende der Stadtratsfraktion Götz Kölbl. Alle neuen Vorstandsmitglieder wurden ohne Gegenstimme gewählt.

Im Rechenschaftsbericht brachte Simone Post noch einmal die politische Arbeit des Ortsverbandes in Erinnerung, während Kölbl, dem für seinen 13-jährigen Vorsitz herzlich gedankt wurde, über die nicht einfacher gewordene Arbeit der Stadtratsfraktion informierte. Er verwies vor allem auf die durch Corona komplizierte Haushaltslage der Stadt und auf Aktivitäten der Fraktion, wie die Einrichtung eines Hundeplatzes oder den Einsatz für ein barrierefreies Rudolstadt.

OTZ-Newsletter für den Kreis Saalfeld-Rudolstadt Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Einigkeit herrschte der Mitteilung zufolge darin, dass die Linke aktiv für ein lebenswertes Rudolstadt streiten wird. Der Ortsverband werde auch in Zukunft und trotz der Pandemie Ansprechpartner für die Belange und Sorgen der Bürger sein. Geplant seien wieder monatliche öffentliche Treffen, um den politischen Austausch mit den Bürgern zu suchen und die Entwicklungen in der Stadt kritisch zu begleiten.