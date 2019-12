Geschäftsführer will Thüringen-Kliniken verlassen

Die Anfrage ist Landrat Marko Wolfram (SPD) ob der Vertraulichkeit sichtlich unangenehm, die Antwort entsprechend dürr: Ja, er könne bestätigen, dass Rolf Weigel um Aufhebung seines Vertrages als Geschäftsführer der Thüringen-Kliniken „Georgius Agricola“ Saalfeld-Rudolstadt gebeten hat. Der Aufsichtsrat des kommunalen Krankenhauses werde sich am 18. Dezember in einer Sondersitzung damit befassen. „Die Krankenhausbetriebsleitung funktioniert wie gewohnt und stellt den Krankenhausbetrieb sowie die Abarbeitung der laufenden Projekte sicher“, so Wolfram, der dem Aufsichtsrat vorsteht. Mehr ist vom Landrat nicht zu erfahren.

Über Projekte wie die mögliche Übernahme des in wirtschaftliche Schwierigkeiten geratenen Kreiskrankenhauses Schleiz, den Umbau in Saalfeld und die Etablierung neuer Abteilungen hatte Rolf Weigel noch in der vorigen Woche mit der OTZ gesprochen. Da lag die Kündigung bereits wenige Tage auf dem Tisch des Landrates, die nach Informationen dieser Zeitung „aus persönlichen Gründen“ erfolgte.

Der 55-Jährige hatte als Nachfolger von Hans Eberhardt im Juli 2017 die Tätigkeit als Geschäftsführer des Krankenhauses aufgenommen, dessen einziger Gesellschafter der Landkreis Saalfeld-Rudolstadt ist. Weigel unterschrieb einen Vertrag über fünf Jahre, der nur im beiderseitigen Einvernehmen aufgehoben werden kann.

Thüringen-Kliniken wollen expandieren