Im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt wurden sechs weitere Personen positiv auf das Corona-Virus getestet. Aktuell sind nach Angaben des Landratsamtes vom Freitag 41 Personen als aktive Coronafälle registriert.

Drei Personen aus dem Landkreis werden stationär in den Thüringen-Kliniken behandelt. Seit Beginn der Pandemie wurde das Virus bei 166 Personen mit Wohnsitz im Landkreis nachgewiesen.

Für 233 Personen besteht eine Quarantäne-Anordnung des Gesundheitsamtes. Der Inzidenzwert stieg auf 27,1 pro 100.000 Einwohnern. In Thüringen gibt es nur noch fünf Landkreise und die kreisfreie Stadt Eisenach, deren Inzidenzwert unter 35 liegt. In Bayern ist dies in keinem einzigen Landkreis mehr der Fall.