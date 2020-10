GKT-Sanierung läuft laut Rombach „hervorragend“

Seit dem 8. Juli, also genau einem Vierteljahr, befindet sich die Gräfenthaler Kunststofftechnik GmbH (GKT) nach entsprechendem Urteil des Amtsgerichtes Gera in der Eigenverwaltung, einer Form des Insolvenzverfahrens. Auslöser für den Antrag auf gerichtlichen Schutz war die Corona-Krise mit Umsatzeinbrüchen bis zu 60 Prozent, wir berichteten. Als Insolvenzberater fungiert der Erfurter Fachanwalt Rolf Rombach, der anlässlich dessen selbst in die Geschäftsführung eingetreten ist und nun Geschäftsführer Ralf Götze und dessen Gattin, Gesellschafterin Sandra Götze, begleitet.

Drei Monate danach zeigt sich Rombach „sehr zufrieden“ mit dem Umstrukturierungsprozess, der „hervorragend“ laufe. Er rechnet damit, das Verfahren im Herbst 2021 erfolgreich abschließen zu können. Positiv hervorzuheben sei die Unterstützung durch regionale Banken wie Kreissparkasse und Volksbank. Sie hätten keine laufenden Darlehen gekündigt und alle Konditionen aufrecht erhalten. „Das ist im Vergleich absolut nicht selbstverständlich“, betont Rombach. Ein Volksbank-Vertreter sitze zudem im Gläubigerausschuss.

Weniger Umsatz als 2019 um diese Zeit

„Wir haben momentan recht gut gefüllte Auftragsbücher und halten Kontakt zu unseren Kunden und Gläubigern“, sagt Geschäftsführer Ralf Götze zur Ist-Situation. Bisher sei kein Kunde abgesprungen, umgekehrt habe man sich aber von einigen Kunden getrennt, die sich als „nicht auskömmlich“ erwiesen. GKT produziert beispielsweise Saugrohre, Filter, Leitungsschutzschalter und die Vorrichtungen zum kabellosen Handyladen für die Automobilindustrie. Zu den Abnehmern gehören über ein Mittlerunternehmen große Konzerne. Freilich sei man als Zulieferer von der Konjunktur der Kunden abhängig. „Wir haben deswegen konservativ geplant und einige Abschläge einkalkuliert“, so Götze.

Das Umsatzniveau im Vorjahr zur selben Zeit Zeit sei noch nicht wieder erreicht, Ralf Götze spricht von rund 80 bis 85 Prozent gegenüber 2019. „Ich glaube auch nicht, dass wir das im nächsten Jahr aufholen können“, bekennt er. „Wir blicken aber zuversichtlich nach vorn!“.

Bedingung für diesen Optimismus sei jedoch, dass kein weiterer Lockdown komme. „Ich rechne aber nicht damit“, sagt Rombach. „Im übrigen glaube ich auch nicht, dass die politisch Verantwortlichen den ersten Lockdown mit dem Wissen von heute genauso durchgezogen hätten“. Sollte doch einer kommen, käme wieder Kurzarbeit infrage, wie sie schon im Frühjahr herrschte.

Portfolio soll erweitert werden

Hinsichtlich der Personalsituation erneuern Götze und Rombach, dass Stand jetzt keine Entlassungen auf der Tagesordnung stünden. „So etwas kann man aber nie mit Bestimmtheit im Voraus sagen“, gibt Rombach zu bedenken. Aber: „Sollte kein zweiter Lockdown kommen, sind wir recht zuversichtlich“, ergänzt Ralf Götze. In den letzten Wochen sei wegen guter Auftragslage teils in vier Schichten gearbeitet worden.

Andererseits sei es wie vielerorts nicht leicht, Leute zu finden, sagt Sandra Götze. „Wir erleben einen Fachkräftemangel in Gräfenthal“. Rund 100 Mitarbeiter stehen derzeit bei GKT als größtem Arbeitgeber der Stadt in Lohn und Brot, viele pendeln aus Saalfeld und dem Neuhäuser Raum ein, einige auch aus Franken. Grob geschätzt ein Viertel der Belegschaft stamme direkt aus Gräfenthal. Die Mitarbeiterdisziplin bei den Corona-Schutzmaßnahmen sei „sehr gut“. „Wir können nur an die Vernunft der Leute appellieren“, meint der Geschäftsführer. „Was sie im Privaten tun, entzieht sich uns natürlich“.

Für die Zukunft geplant sind konkret zwei Dinge: Die Werkzeugproduktion zieht über den Jahreswechsel vom Verwaltungskomplex in der Coburger Straße in die größere Halle am Ortsausgang Richtung Zopten um. Laut Ralf Götze sollen die freiwerdenden Räumlichkeiten extern vermietet werden, was wiederum Einnahmen generieren würde. Eigentümer aller Liegenschaften ist GKT selbst. „Dann haben die Mitarbeiter kürzere Wege und bessere Bedingungen“, sagt Götze.

Zudem soll das Portfolio mittelfristig in Richtung Hygiene, Medizintechnik sowie Arbeiten für die Elektroindustrie ausgebaut werden. „Unser oberstes Ziel ist, den Standort Gräfenthal zu erhalten. Wir leben beide selbst hier. Ginge GKT, wäre das für unsere Stadt sehr schlecht“, so Götze.