Glückliches Ende für Jagdhund-Suche

Die Suche nach dem bei einer Ansitz-Drückjagd am vorigen Mittwoch im Revier am Spaal vermissten Jagdhund Unkas fand am Sonnabend nach drei Tagen ein gutes Ende. Eine Familie aus Reinstädt habe den Hund „dingfest“ machen können und sofort den Besitzer informiert, bestätigte am Montag das Forstamt Bad Berka. „Familie Hoyer und Hund sind wieder glücklich vereint“, erklärte Forstamtsmitarbeiterin Petra Nachtigall.