Göttinger Sozialforscher in Saalfeld-Rudolstadt: „Immer wieder zeigen, dass es geht“

Rudolstadt Soziale Orte entstehen nicht selten aus Prozessen bürgerschaftlicher Selbstbehauptung heraus und bleiben Orte der Konfliktaustragung und Konfliktbewältigung. So auch im Fall des Akteursnetzwerks „Neue Nachbarn Rudolstadt“.Der lokale Konflikt um die Einrichtung einer Erstaufnahmestelle vor einigen Jahren und die teilweise damit einhergehenden negativen Meinungsäußerungen gegenüber Geflüchteten,brachten in Rudolstadt in kürzester Zeit eine große Anzahl von Menschen zusammen, die sich gegen fremdenfeindliche Haltungen positionierten und aktiv für ein soziales Miteinander von ‚alten‘ und ‚neuen‘ Nachbar/innen einsetzen wollten.

Im Lauf der Zeit hat sich jene Initiative zu einem Sozialen Ort entwickelt, der davon gekennzeichnet ist, dass ein breites Spektrum lokaler Akteure aus Zivilgesellschaft,Wohlfahrtsverbänden, Landkreis sowie Teilen der Wirtschaft in neue Kooperationsbeziehungen eingebunden werden konnte. Anstelle der Erstaufnahmestelle fand eine Gemeinschaftsunterkunft ihren Platz im alten Krankenhaus, deren Bewohner seither in den „Neuen Nachbarn“ Unterstützung finden.

In den ersten Monaten des Engagements wurden zahlreiche und lange erfolgreiche Engagementfelder aufgetan (Deutschkurse, Kleiderkammer, Fahrradwerkstatt und vieles mehr), die − aufgrund veränderter Bedingungen in der Gemeinschaftsunterkunft − derzeit allerdings weniger nachgefragt werden. Flexibilität bewiesen die „Neuen Nachbarn“ jedoch schon in ihrer Gründungsphase: So wurden und werden neue Entwicklungen intensiv beobachtet und gemeinsam diskutiert, um bei Bedarf schnell handeln zu können.

Immer aktuell bleibt der gemeinsame öffentliche Auftritt als „Neue Nachbarn Rudolstadt“. Als Initiative fungiert sie als Anlaufstelle für Menschen, die etwas zum Positiven verändern möchten sowie konkrete Möglichkeiten des Miteinanders und gelingender Integration Geflüchteter vorzuleben. „Wir bringen immer wieder Beispiele in die Gesellschaft, dass es geht“, so eine Interviewpartnerin über die vielen neu ermöglichten Begegnungen etwa zu regionalen Events, durch den zeitweisen Aufbau einer Cricket-Mannschaft in einem Sportverein oder neue Treffpunkte wie den Clubraum an der Gemeinschaftsunterkunft oder „Rudolsham“, das Café in der Innenstadt.