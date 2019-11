Vielfache Gratulation: Hans Schneider wurde mit dem Große Brandschutzehrenzeichen am Bande in Gold ausgezeichnet. Auch Landrat Marko Wolfram gratulierte.

Meuselbach. Der 85-jährige Hans Schneider lebte 70 Jahre Feuerwehr. Dafür wurde er mit dem großen Brandschutzehrenzeichen am Bande in Gold ausgezeichnet.

Gold, Silber und Bronze für Feuerwehrleute in Meuselbach

Diesen Tag werden wohl die Frauen und Männer, die am vergangenen Samstag im Feuerwehrgerätehaus Meuselbach saßen, nicht so schnell vergessen. Ein Abend der Anerkennung traf in die Herzen der Feuerwehrleute.

Als Ortsbrandmeister Mike Ehle die versammelte Feuerwehr im Raum hatte, staunten sie, dass Gäste wie Landrat Marko Wolfram, Bürgermeisterin Kathrin Kräupner und beispielsweise auch Ulrich Klotz, Vorstandsvorsitzender des Kreisfeuerwehrverbandes Saale-Schwarza anwesend waren. Auch außer dem Vereinsvorstand des Feuerwehrvereins Meuselbach war niemandem der Hintergrund der Zusammenkunft bekannt. Erst als Ehle seine Ausführungen begann und über Hans Schneider als Feuerwehrmann berichtete, ging bei den Anwesenden ein Licht auf. Er hat nämlich 70 Jahre Feuerwehr auf dem Buckel. Mit nunmehr fast 85 Jahren blickt er auf 70 Jahre Feuerwehr zurück. Aus diesem Anlass wurde ihm das Große Brandschutzehrenzeichen am Bande in Gold als Dank und Anerkennung für 50-jährige treue Dienste in der Feuerwehr und Wirken für das Gemeinwohl zuteil. Überreicht von Landrat Wolfram nahm er viele Glückwünsche entgegen, die teilweise auch nicht ganz ohne feuchte Augen bei den Überbringern ausgingen.

Auch der fast 67-jährige Bernd Heinze erhielt am Samstag das Große Brandschutzehrenzeichen am Bande. Er ist 1968 in die Feuerwehr eingetreten und bekam es für seine 50 Jahre treuen Dienste. Auch er lebt Feuerwehr, wie Ehle sagte und hätte die Auszeichnung eigentlich bereits im Vorjahr erhalten sollen. Er habe ihn maßgeblich seit der Jugendfeuerwehr mit geprägt.

Die Auszeichnungen gingen weiter. So wurde Olaf Wagner für 25 Jahre aktive und pflichtbewusste Tätigkeit in der Feuerwehr mit dem Silbernen Brandschutzehrenzeichen am Bande geehrt. David May, Julian Sauerteig und Klaus-Dieter Mahlzahn empfingen das Bronzene Brandschutzmedaille für aktive pflichtvolle Dienstzeit in der Feuerwehr.

Abschließend kam Mike Ehle nicht ungeschoren davon, wie Ulrich Klotz sagte. Hernach erhielt er Dank für seine aufopferungsvolle Tätigkeit, die er in der Feuerwehr leistet. In Würdigung vorbildlicher Verbandsarbeit wurde ihm die Ehrenmadaille des Thüringer Feuerwehrverbandes in Gold verliehen.