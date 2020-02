Gräfenthal erlebt Bauboom

Zur ersten Stadtratssitzung im neuen Jahr am Montag in Gräfenthal gab es denkbar viel zu bereden. Bürgermeister Wolfgang Wehr (parteilos) begann mit seinen Informationen: Gräfenthal erlebe derzeit einen „Bauboom“, allein im Januar seien fünf Bauanträge eingegangen; zwei für den Neubau von Einfamilienhäusern, drei für Erweiterungen. „Das ist ein gutes Zeichen“, fand Wehr. Ungute Nachrichten gab es aber auch.

Die Fortschreibung des Haushaltsicherungskonzepts sei in Arbeit, „es fehlt nicht mehr viel. Wir halten uns im Wesentlichen an das, was wir letztes Jahr besprochen haben“, so der Rathauschef. Allerdings habe sich der erforderliche Eigenanteil der Stadt für die Sanierung der Probstzellaer Straße nach dem Eingang erster Angebote durch Baufirmen auf rund 500.000 Euro verdoppelt. „Das war nicht vorhersehbar, jetzt brauchen wir natürlich diese Mehrkosten vom Land“. Landesverwaltungsamt und Kommunalaufsicht überlegten gerade, ob Gräfenthal die Mittel erhalte. „Ich denke, wir haben gute Karten“, sagte Wehr.

Bauhof hatte keinen Diesel mehr

Weniger erfreulich sei dagegen, dass der städtische Bauhof jüngst keinen Diesel mehr für seine Autos hatte. Dadurch sei sogar der Winterdienst in Gefahr geraten, und das bei Schneetreiben. Der Antrag auf entsprechende Gelder zur Beschaffung beim Landratsamt sei offenbar in der VG-Verwaltung hängengeblieben, so Wehr. „Das geht gar nicht und sollte in Probstzella besser organisiert werden“, sagte er mahnend. Letztlich war es der Sommersdorfer Ortsteilbürgermeister und FFW/BI-Stadtrat Frank Parakenings, der privat Geld gab, damit der Bauhof kurzfristig arbeitsfähig ist. „Ich habe einen Eid auf das Wohl der Bürger abgelegt und mich in der Verantwortung gefühlt“, erklärte Parakenings dazu und bekam Beifall von Ratskollegen. Nachdem in Probstzella nachgehakt wurde, konnte der Engpass dann auch schnell abgestellt werden.

Wehr überraschte mit seiner Idee, eine „Kneipensafari“ zu veranstalten. Anlass sei die Jahreshauptversammlung des Heimat- und Geschichtsvereins vor wenigen Wochen in der ehemaligen Wirtschaft „Untere Juchhe“ gewesen. „Man könnte doch die heutigen Eigentümer der Häuser, wo früher Kneipen waren, fragen, ob sie für einen Abend noch einmal öffnen“. Die Bewirtung könne dann durch einen mobilen Getränkeausschank erfolgen, erklärt Wehr die Vision.

Breitbandausbau: Unterschrift Ende Februar

Marcel Kuhnen (FFW/BI) erkundigte sich nach dem Stand beim Breitbandausbau, dessen Beantragung die VG Schiefergebirge für ihre drei Mitgliedskommunen übernommen hat. VG-Vorsitzendem Robert Heerwagen zufolge stehe man jetzt „endlich“ kurz vor der Vertragsunterzeichnung. Die Telekom als siegreicher Bewerber prüfe letzte Vertragsdetails, Heerwagen rechnet für Ende des Monats mit der Unterzeichnung. „Und dann lässt sich die Telekom noch vier Jahre Zeit für den Abschluss der Maßnahme“, so Heerwagen. Innerhalb dieser verpflichte sich das Unternehmen, den aufwendigen Ausbau im gesamten VG-Gebiet inklusive aller Ortsteile zu beenden.

„Wer’s glaubt, wird selig“, meinte Wehr dazu, und zuvor auf Kuhnens Nachfrage, wie viel diese zeitliche Zusage wohl wert sei: „Null, genau Null“. Und Heerwagen ergänzte mit Blick auf Orte wie Lichtenhain oder Dörfer im Gölitztal, die besonders schlecht versorgt sind: „Noch dazu haben wir auf die geografische Reihenfolge keinerlei Einfluss. So viel zum Thema ,Schneller Breitbandausbau’ in Deutschland“.

Dennoch seien andere Kommunen im Landkreis noch nicht einmal so weit, die VG Schiefergebirge läge im kreisweiten Vergleich an der Spitze. Einen Vorteil sieht der Beamte aber doch: „Dadurch, dass es sich so lange hingezogen hat, reden wir inzwischen immerhin von Glasfaser bis ins Haus, das gefördert wird.“

Widerspruch gegen Kreis- und Schulumlage

Auf der Tagesordnung stand auch die Zuschusshöhe für den Awo-Kindergarten „Blumenwiese“. In diesem Zusammenhang informierte VG-Kämmerin Regine Horter über höhere Kosten durch gestiegene Löhne sowie einen verschärften Betreuungsschlüssel bei gleichzeitig gesunkenen Einnahmen von Elternbeiträgen durch das beitragsfreie zweite Kitajahr – und das, obwohl die Kinderzahlen eher sinken würden. Trotzdem gebe es mindestens für 2020 „keine Anpassungsnot bei den Kindergartengebühren“, so Horter.

Einstimmig verabschiedete der Stadtrat, gegen die jüngste Kreis- und Schulumlage Widerspruch einzulegen, da er die Stadt in in ihren Rechten auf kommunale Selbstverwaltung verletze und somit rechtswidrig sei.