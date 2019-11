Gräfenthal kriegt den „Jackpot“

Wenn alles klappt, wie vom Land mündlich zugesagt, bekommt Gräfenthal für das Jahr 2019 367.354 Euro Bedarfszuweisung. Den entsprechenden Antrag hat der Stadtrat in seiner Sitzung am 18. November einstimmig durchgewunken. Bürgermeister Wolfgang Wehr (parteilos) sprach von einem „Jackpot, angesichts der Tatsache, dass sie uns erst gar nichts geben wollten“. Das Landesverwaltungsamt (LVA) hatte die letzten drei Entwürfe für die Fortschreibung des mit der Bedarfszuweisung zusammenhängenden Haushaltssicherungskonzepts (HSK) als „nicht genehmigungsfähig“ abgewiesen. Erst am 5. November habe man im LVA vorgesprochen, um gemeinsam mit der Kommunalaufsicht des Kreises notwendige Änderungen zu erörtern.

Straßen werden warten müssen

Wie schon in der Vergangenheit kritisierte die Weimarer Behörde ihrer Ansicht nach zu hohe Ausgaben durch Baumaßnahmen und mahnte eine höhere Zusammenarbeit der drei Mitgliedsgemeinden der Verwaltungsgemeinschaft Schiefergebirge an. „Die werden wir ausbauen“, so Wehr. Als Kompromiss für die von der Stadt geforderten vier Bauhofkräfte, um die Winterzeit abdecken zu können, habe das Land eine Saisonkraft für die kalte Jahreszeit zugebilligt. Zur Disposition bei den angedachten Baumaßnahmen stünden nun die Bahnhofstraße/Lauensteiner Weg, der „Lange Arm“ entlang des Arnsbachs und/oder die Meernacher Straße. „Hier werden wir um Anpassungen nicht herum kommen“, sagte Wehr. Was genau zurückgestellt werde, müsse sich kommendes Jahr zeigen.

Ebenso einstimmig wie die Beantragung der Bedarfszuweisung erfolgte auch die Fortschreibung des HSK und die Installationsvergabe für die Abgasabsauganlage in der Hauptfeuerwache für 23.464 Euro. Das wirtschaftlichere der lediglich zwei abgegebenen Angebote liegt 2151 Euro über den veranschlagten Kosten; die Mehrsumme ist bereits im HSK eingestellt.

Sommersdorfer wollen Feuerwehrhaus behalten

Im Zuge dessen kritisierte Ratsmitglied Frank Parakenings, Bürgermeister im Ortsteil Sommersdorf, den im jüngst beschlossenen Brandschutzbedarfsplan vorgeschlagenen Verkauf des Feuerwehrgerätehauses in seinem Ort. Seinem offenen Brief an Wehr, in dem er ihn bittet, sich für den Erhalt einzusetzen, hatte Parakenings rund 40 Unterschriften seiner Bürger beigelegt.

„Das Haus ist zum Großteil in Eigenleistung der Sommersdorfer entstanden und der einzige Treffpunkt, den wir noch haben“, so Frank Parakenings, der allein den Vorschlag des Verkaufs eine „Frechheit“ nannte. „Man darf nicht nur die Rentabilität sehen und schon gar nicht dieses gemeinsame Werk vieler einfach verscherbeln!“, fand Parakenings, der keinen Hehl aus seiner Verärgerung machte. „In meiner Amtszeit wird keine Ortsteilfeuerwehr zugemacht“, bekräftigte Wehr eine frühere Ankündigung von ihm. Parakenings wünscht sich eine neue Abstimmung über das Konzept, sollte es keine gütliche Einigung geben. „Im Ort herrscht Empörung!“, sagte er.

Wie viel Feuerwehr braucht die Stadt?

Sven Kuschminder – wie Frank Parakenings Ratsherr für FFW/BI, Wehrführer und Stadtbrandmeister (und als solcher Verfasser des Konzepts) verteidigte sich. Er wolle nichts „zerreißen“ und keinen Kameraden „vergraulen oder verlieren“. Das Konzept sei als Grundlage für künftige Investitionen zu verstehen, wofür auch Aspekte der Wirtschaftlichkeit einbezogen würden. Die müsse man in den Ortsteilen - nicht nur Sommersdorf - durchaus auf den Prüfstand stellen. „Wir haben eine Hilfsfrist von zehn Minuten, die wir in allen Ortsteilen außer Lichtenhain und Lippelsdorf von der Kernstadt aus leisten können“, erklärt Kuschminder am Folgetag gegenüber OTZ die Situation. „Der Bedarfsplan ist Pflicht für die Kommune. Das Land fragt natürlich nach, warum wir uns Ortsteilwehren in Dörfern leisten, die innerhalb der Frist auch von der Zentrale aus erreichbar sind - gerade, da wir in der Haushaltssicherung sind!“ Der eigentliche Plan sei auch, die kleinen Wehren von Sommersdorf und dem benachbarten Gebersdorf zu einer schlagkräftigeren Wehr zu vereinen.

Kuschminder hat im Konzept auch einen unzureichenden Ausbildungsstand der Sommersdorfer Kameraden angemerkt. Das Argument von Frank Parakenings, dass der gemeinsame Wehrchef für Sommersdorf und Gebersdorf wieder Schulungen vor Ort anbieten wolle, kann Kuschminder nicht mehr gelten lassen: „Es stimmt, dass sich der Kamerad seit Jahren darum sehr bemüht, doch er bekommt einfach keine Rückmeldungen.“ Kuschminders Angebot, sich den regelmäßigen Schulungen mit mehr und modernerer Ausrüstung in der Hauptwache anzuschließen, werde „ortsteilübergreifend nur sehr wenig angenommen“. Und auf Parakenings Bedenken, dass die zehn Minuten Hilfsfrist im Winter nicht zu leisten seien: „Es kann theoretisch immer Ausnahmesituationen geben. Das ist überall so“.

„Es geht nicht darum, jemandem Dinge wegzunehmen, sondern zu komprimieren, effektiver zu werden“, so Kuschminder im Stadtrat. Er schlug ein kurzfristiges Treffen noch in diesem Jahr mit allen Ortsteilwehren und dem Bürgermeister vor, um zu einer einvernehmlichen Lösung zu kommen. Das befürwortet auch Frank Parakenings. „Obwohl wir in der gleichen Fraktion sind, kann ich diese Pläne einfach nicht gutheißen. Aber wir können uns ja auch nicht anschweigen und dumm tun!“

Ein uneingeschränkt erfreuliche Neuigkeit konnte Wehr dem Plenum in seinen Bürgermeister-Informationen mitteilen: Am Donnerstag kommt der Weihnachtsbaum für den Marktplatz an.