Leopold aus der dritten Klasse in seiner Rolle als „Tapferes Schneiderlein.“

Gräfenthal: Märchenbuch gesucht

Auf ihrer Reise durch den Winterwald verlieren Knecht Ruprecht und sein Engel das Märchenbuch. Plötzlich erwachen die Märchen auf wundersame Weise zum Leben. Für ihr jüngstes Weihnachtstheater übten die insgesamt 46 Schüler der beiden Klassen in der Grundschule Gräfenthal die Erzählung „Das verlorene Märchenbuch“ ein, um es am Nikolaustag in der Turnhalle ihrer Schule Eltern und Verwandten vorzustellen. „Jeder einzelne Schüler hat seine Rolle“, sagt Schulleiterin Grit Scheidig; die Hauptrollen probten ihre Texte bereits seit den Herbstferien. Zusammen stellten sie 13 zeitlose Märchen der Gebrüder Grimm sowie von Hans Christian Andersen und Wilhelm Hauff dar.

Das Ergebnis einer kleinen Kollekte am Ende des Auftritts soll Höhepunkten im Schulleben zugute kommen, während sich die dritte Klasse vom Erlös ihres Kuchenbasars die Sommerklassenfahrt in den Hainich mitfinanziert. Bis zu den Feiertagen will Grit Scheidig mit ihren Schülern noch eine Vorstellung im Theater Rudolstadt besuchen.