Gräfenthal würdigt seine Ehrenamtler

Das Sedandenkmal Gräfenthal: Der Heimat- und Geschichtsverein "Pappenheimer" hat die Tafel mit den Namen der Gräfenthaler Kriegsteilnehmer und Gefallenen, das Eiserne Kreuz und ein Abbild von Kaiser Wilhelm I. in der Schaugießerei Heinrichshütte in Wurzbach nachgießen lassen und zum Denkmaltag 2020 an der Säule zwischen Rathaus, Alter Schule und Stadtkirche befestigen lassen.

Die geehrten Ehrenamtler von Gräfenthal sind Stadtratsmitglied Frank Parakenings in seiner Funktion als Sommersdorfer Ortsteilbürgermeister und der Heimat- und Geschichtsverein „Pappenheimer“. Zur Ratssitzung überreichte Bürgermeister Wolfgang Wehr (parteilos) Parakenings und Christel Wiegand vom Heimatverein Blumen, Urkunden und monetäre Anerkennung. Die Pappenheimer würden das kulturelle Leben in der Stadt unter anderem mit geschichtlichen Vorträgen bereichern und in vorbildlicher Weise das Erbe Gräfenthals aufarbeiten, so Wehr.

Parakenings habe sich um die touristische Entwicklung und die Wanderwege rund um Gräfenthal verdient gemacht. Sein Geld reichte er an Wehr weiter, um die Beschilderung voranzutreiben. Für die Waldbrandbekämpfungseinheit der Freiwilligen Feuerwehr gab Landrat Marko Wolfram (SPD) aus seinem Verfügungsfond 500 Euro.